: reattivo sulle due conclusioni doriane della ripresa, prima su Quagliarella e poi su Gabbiadini. Bene nella gestione delle uscite.: rimane piuttosto bloccato a destra, il Napoli da quel versante non rischia ma neppure offende.: meno imperioso e pulito di Koulibaly, spesso ruvido nelle entrate, si arrangia come può.: un muro. Non sbaglia un intervento, ha il fisico di un giocatore di rugby e la velocità di un centometrista.: gioca mediamente almeno un paio di metri più avanti rispetto a Di Lorenzo, sostenendo le avanzate di Insigne e gli inserimenti di Zielinski.è sempre al posto giusto. Corre tanto e corre bene, mai a vuoto, tiene il polso della squadra e rimane costantemente concentrato e attento.: è il regista di questo Napoli, ma ciò non gli vieta di alzare il suo baricentro, tanto è vero che alla mezz’ora si ritrova a ridosso dell’area e può punire Audero.(dal 44’ s.t.: il Napoli innesca subito la sua velocità, e dal destro dell’esterno ex Inter nasce il primo pericolo alla porta blucerchiata, con uno splendido cross non sfruttato da Zielinski. L’azione azzurra si sviluppa quasi sempre sulla destra nella prima frazione, ha pure una buona chance sul destro ma impatta male e mette fuori. Potrebbe fare di più, ma quando ha spazio risulta sempre insidioso.(dal 28’ s.t.partita di sacrificio, aiuta principalmente in chiusura): primo inserimento, e primo pericolo per la porta blucerchiata, ma il suo tentativo a botta sicura esce di poco davanti ad Audero. Nel Napoli è onnipresente. E’ seconda punta, trequartista e rifinitore con l’intelligenza di un regista, fa l’ultimo passaggio e cerca pure il tiro. Magari non è troppo appariscente, ma è il vero top player del Napoli.(dal 28’ s.t.con il destro potrebbe chiudere la gara, ma apre troppo il piattone e spara fuori il potenziale raddoppio. Poco male, perché con un bel tracciante innesca Osimhen e genera il gol che chiude la gara).: prova un paio di volte a rientrare sul sinistro, con il suo classico movimento, ma nella prima frazione difficilmente trova il varco giusto. Versione uomo assist nella ripresa, mette parecchi suggerimenti in mezzo nella ripresa, non sfruttati dai compagni, e cresce parecchio.(dal 44’ s.t..): il canovaccio tattico è abbastanza chiaro. Il Napoli attacca sulle corsie, ma quando i centrali di centrocampo vedono lo spazio cercano di verticalizzare per innescare i suoi scatti. Da una sua bella combinazione con Zielinski nasce la rete del vantaggio ospite, nel finale strappa, allunga e infila Audero.All.: il Napoli gioca un gran primo tempo, tutto ad alto ritmo e incentrato su tocchi corti e rapidi. La squadra azzurra mantiene il pallino del gioco con ordine e abnegazione, nel secondo tempo amministra, rischia qualcosa ma ha la lucidità per chiudere la gara.