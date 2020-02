Ospina 6: alla mezz'ora respinge sui piedi di Lapadula la conclusione di Falco, consentendo all'attaccante di ribadire in rete, con il più facile dei tap-in. Non può far nulla sul secondo gol, salva il Napoli sul colpo di testa di Barak a colpo sicuro. Ancora una volta, non può nulla sulla punizione di Mancosu



Di Lorenzo 5.5: tantissima corsa, anche se i meccanismi con Politano non sono ancora collaudati. Bene in fase difensiva. Nella ripresa spinge con maggiore pericolosità, anche se sul gol di Lapadula ha evidenti responsabilità



Maksimovic 5.5: colpevole sul gol del Lecce, perché non sale con il tempo giusto, lasciando Lapadula in posizione regolare, prima e dopo sciorina sicurezza in interventi essenziali. Nella ripresa fa meglio di Koulibaly



Koulibaly 5: rientra con la forza dei tempi belli, quando il Napoli passa in svantaggio prova anche qualche discesa a suonare la carica. Mostra una condizione fisica da uomo pienamente recuperato. Si prende un'ammonizione per eccesso di foga nel contrasto. Nella ripresa qualche errore in più, con un rendimento che diventa irriconoscibile col passare dei minuti



Mario Rui 6.5: il migliore del Napoli nella prima frazione, con continui cross, continue proposte per i compagni sempre precise e tagliate, il tutto con qualità nel ripiego. Sono almeno tre gli assist importanti non concretizzati. Stesso canovaccio nella ripresa



Lobotka 5.5: ottimo approccio, trovando sempre linee di passaggio pulite ed inserendosi bene. Trova un buon tempo nell'interdizione, ma si perde con il passare dei minuti, facendo diventare evanescente il suo apporto (dal 1' st Mertens 6.5: entra e determina il pareggio, avviando l'azione, occupando lo spazio e rifinendo per il Milik quello che è il gol del pareggio del Napoli. Si conferma l'uomo più pericoloso ed anche il migliore del Napoli)



Demme 6: passano pochi palloni dai suoi piedi. Si fa vedere, cerca di rendere concreto il suo apporto, ma i compagni preferiscono altre verticali. Migliora il suo apporto col passare dei minuti, completando anche molti tackle



Zielinski 5: incredibile quello che sbaglia al 14': ancora Mario Rui scodella al centro, solo nell'area piccola riesce nell'impresa di mettere fuori il colpo di testa. Al 19', poi, combina una frittata con il connazionale Milik: sullo sciagurato retropassaggio di Deiola, tocca male per la punta in una situazione di due contro uno, sprecando clamorosamente



Politano 5: si presenta, alla prima da titolare, con una giocata al 4', bruciando Donati in piena area di rigore, poi con un cross arcuato dal sapore catalano. Talvolta si perde in qualche preziosismo, non riesce a fare apporto alla fase difensiva (dal 16' st Callejon 6.5: entra bene, riuscendo a dare più equilibrio. Si accende con i suoi tagli, ma non sempre viene valorizzato. A smentire chi lo vuole sul viale del tramonto, rimette il Napoli in partita)



Milik 5.5: ha una grande chance al 9' sul cross di Mario Rui, ma non schiaccia ed il suo colpo di testa finisce alto sulla traversa. Sbaglia il movimento al 19' mentre Zielienski sbaglia il tocco in un disastro in salsa polacca, peccando in lucidità. Si riscatta, parzialmente, in avvio di ripresa, con un gol semplicissimo sul tocco di Mertens



Insigne 6: sale con il passare dei minuti, dopo un avvio diesel. Tanti passaggi chiave, qualche conclusione forzata di troppo: non demerita ma non riesce ad incidere con la giusta convinzione (dal 31' st Lozano 5: ingresso che passa, praticamente, inosservato per colpe non solo sue. Ha sul piede la migliore occasione nel recupero, ma sbatte clamorosamente su Vigorito)



All. Gattuso 4.5: ha tante colpe in questa sconfitta, con una squadra senza equilibrio e che non ha avuto la forza di reagire