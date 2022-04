Napoli-Roma 1-1: si fa trovare presente quando deve, come sull'incursione di Zaniolo nel finale.: il duello con Zalewski è interessante, gli strappi dell'esterno della Roma lo mettono qualche volta in difficoltà. Sul gol scala in marcatura su Abraham, non può chiudere El Shaarawy che arriva.: riscatta la prova incolore di settimana scorsa. Pulito, attento, è sempre in anticipo su Abraham. Rischia solo in un'occasione, quando all'ora di gioco perde la marcatura su Abraham ma l'ex Chelsea colpisce male di testa da pochi passi.: prestazione di gran livello. Dalle sue parti non si passa mai, le scivolate sono il suo punto di forza e vince tutti i duelli. Si becca un'ammonizione ingiusta che lo costringerà a saltare il prossimo turno.: l'intervento difensivo del match è il suo, quando al 66' fa una diagonale di livello per coprire l'inserimento di Pellegrini.: il suo rientro è importante, ci mette la solita fisicità in interdizione.: con lui in campo il Napoli è ben messo, ha equilibrio in entrambe le fasi. La presenza di Anguissa lo libera dalla fase di riconquista ed è bravo ad alternare giro palla a incursioni pericolose (11' s.t.: va anche vicino al gol del 2-0 ma per il resto fa troppo poco, soprattutto mancando in fase di non possesso).: sottotono, ancora una volta. Sta mancando la sua qualità in questo finale di stagione (23' s.t.: lotta lì in mezzo, riconquista qualche pallone ma il gol arriva da fascia a fascia).: la partenza è super, Ibanez non lo tiene mai nel primo tempo. Conquista il rigore dopo pochi minuti. Nel secondo tempo, invece, cala un po' (23' s.t.: non mette tanto in campo. L'unico appunto degno di nota è una conclusione da fuori bloccata da Rui Patricio): si muove su tutto il fronte offensivo ma ha pochi i palloni giocabili (37' s.t.).: prima ancora che l'arbitro andasse al VAR era pronto e convinto di segnare il rigore che poi ha trasformato. Giocate di livello, è stato l'uomo in più del Napoli, quello che creava la giocata. A fine partita quelle lacrime sanno di occasione persa (37' s.t.).: il pareggio con la Roma sa tanto di sconfitta. Il Napoli, salvo clamorosi colpi di scena, è fuori dalla lotta scudetto. I primi 20 minuti di gioco sono stati anche di livello, come sempre, ma non è bastato. La sua squadra è calata dopo il vantaggio, ma la pecca più grande sta nei cambi nel finale.: intuisce il rigore di Insigne ma non riesce a neutralizzarlo. Fa buona amministrazione le volte in cui il Napoli calcia verso lo specchio.: su quel lato Insigne lo mette spesso in difficoltà e non riesce a fermarlo (39' s.t.).: non lascia mai un po' di respiro a Osimhen, gli si attacca addosso concedendogli poco e niente.: Lozano lo fa letteralmente ammattire. Commette una grossa ingenuità nel primo tempo andando sul messicano e concedendo rigore al Napoli.: nel primo tempo si vede poco, ma nella ripresa viene fuori bene e spinge con pericolosità.: poco nel vivo del gioco, quando ha palla commette anche qualche errore tecnico (30' s.t.: l'impatto non è di spessore, si vede veramente poco).: il suo lavoro davanti la difesa non funziona benissimo, il Napoli riesce a passare anche per vie centrali (1' s.t.: subentra per dare maggior peso offensivo. Qualche sprazzo interessante c'è.).: spinta importante sull'out mancino. Gli unici pericoli del primo tempo nascono dalle sue sgasate (30' s.t.: il suo gol è una sentenza pesantissima per il Napoli. Ad inizio recupero regala un punto alla Roma facendosi trovare con il tempo giusto).: non trova la miglior collocazione in campo e gira a vuoto per gran parte del match. Sul gol di El Shaarawy però si inserisce bene giocando questa palla tesa in area.: dopo la tripletta in Conference League, Mourinho lo rilancia dal 1'. Non riesce a ripetere la super prestazione perché di fronte ha un Napoli ben organizzato. Qualche accelerazione ma niente più, viene ammonito per proteste e salterà l'Inter nel prossimo turno (41' s.t.).: fa reparto da solo, tiene sempre impegnata la difesa del Napoli con la sua qualità e imprevedibilità. Sul gol ha la lucidità di trovare alle sue spalle El Shaarawy che arriva.: l'euforia di coppa non è stata trascinata anche al Maradona. La Roma non è stata brillante, deve ringraziare un Napoli che non ha premuto sull'acceleratore dopo il vantaggio e i cambi giallorossi che sono riusciti a dare maggior energia.