Fiorentina-Napoli 0-0



Meret 6,5: la miglior parata arriva su Veretout, nel primo tempo, quando il francese calcia centrale ma con potenza.



Hysaj 6: preferito a Malcuit, disputa una partita diligente, senza concedere troppo in fase difensiva.



Maksimovic 6: scelto al posto dell'infortunato Albiol, forma con Koulibaly una coppia affidabile, tenendo sotto controllo Muriel e Chiesa.



Koulibaly 6,5: è ovunque. Lo trovi in difesa, a centrocampo, in attacco, sempre al posto giusto. Una garanzia per il Napoli.



Rui s.v.: un problema muscolare gli concede solo sei minuti di gioco.



(dal 6' pt Ghoulam 5,5: appesantito, sembra aver perso brillantezza e smalto, dando il tempo a Dabo e Ceccherini di recuperarlo)



Callejon 5,5: Mertens elude Ceccherini e pennella verso il secondo palo, lo spagnolo non trova neanche la porta. Non trova terreno fertile per sfondare. Allan 6: un motorino rubapalloni. Fa ripartire l'azione, difende e lascia a Ruiz i compiti offensivi.



Ruiz 6: macina chilometri e si spinge sovente in avanti. Incollato a Edimilson, non gli permette di ragionare. Brividi al 26' st, quando prende la mira e calcia a giro, sfiorando la porta viola.



Zielinski 6: il primo sussulto della gara, dopo sei minuti, è suo, ma Lafont respinge. Nella ripresa, il copione non cambia, ma stavolta l'estremo difensore viola deve superarsi per togliere dall'angolino il suo piattone.



Insigne 5,5: si mangia un gol fattibile sulla respinta di Lafont sul tiro di Zielinski, di cui sopra. Agisce tra le linee, mettendo in difficoltà Hancko, senza incidere.



(dal 31' st Verdi 6: ultimi minuti fondamentali, Ancelotti vuole la freschezza e l'estro del proprio numero 9)



Mertens 5,5: vince il ballottaggio con Milik e nella prima frazione è il più pericoloso, facendosi dapprima parare una conclusione da Lafont, poi facendo esaltare lo stesso portiere francese, sprecando - nonostante un'ottima coordinazione nel calciare - da pochi passi.



(dal 17' st Milik 5: si fa vedere, la difesa lo ferma. Nel finale non concretizza un'occasione madornale su assist di Callejon, poi Lafont respinge un tentativo da fuori area)



All. Ancelotti 6: qualche dubbio alla vigilia e il forfait di Rui dopo sei minuti. Nel primo tempo il Napoli sbaglia tanto, troppo. Nel secondo anche. La Fiorentina è dura a morire e le sortite offensive vengono arginate da Lafont e una difesa avversaria che, nonostante le defezioni, tiene botta.