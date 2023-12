Juventus-Napoli 1-0Napoli:: qualche imprecisione nelle uscite alte, non si ritrova a compiere interventi particolarmente impegnativi.: serata più complicata del solito, Chiesa è in forma super e lo punta con continuità saltandolo più volte. Lui però non demorde e diventa un valore aggiunto in più occasioni nella fase offensiva del Napoli.: sull'1-0 della Juve perde il duello aereo e fisico con Gatti e quando sfonda Chiesa dalle sue parti va in difficoltà.: ci mette esperienza e non concede troppo spazio, specialmente a Vlahovic.: salvataggio enorme al 19' quando mura il tentativo in area praticamente a colpo sicuro di Vlahovic. Si disimpegna bene da terzino sinistro non solo in fase difensiva ma anche con buone sovrapposizioni (27' s.t.: Mazzarri lo mette dentro per avere un calciatore con più gamba. Gioca contro piede, non è l'impatto che serviva).: quest'anno non è come quello passato, gli manca la continuità e l'incisività che lo aveva contraddistinto (41' s.t.).: prova a gestire lì in mezzo e dà qualcosina in più soprattutto in interdizione.: non incide come dovrebbe, ci mette poca qualità rispetto al solito (20' s.t.: deve velocizzare la manovra e legare il gioco tra centrocampo e attacco. Qualcosa si intravede).: si accende più volte nella prima frazione, va a calciare con il suo solito mancino entrando dentro al campo però senza trovare il gol (27' s.t.: parte largo a destra e va soprattutto sul fondo, poi nei minuti finali si sposta sulla fascia opposta e prova anche a calciare).: tanta lotta lì davanti, difficile andare in anticipo su di lui questa sera. È bravo a tenere sempre palla e trova anche un assist in ripartenza nel primo tempo mettendo Kvara in porta, ma il georgiano sbaglia.: si divora un gol enorme al 27' quando in ripartenza Osimhen lo mette a tu per tu con Szczesny. Ha il tempo di controllare ma clamorosamente calcia alto (42' s.t.).: è un buon Napoli quello che si presenta all'Allianz Stadium contro la Juve. I bianconeri sono più cinici, la sua squadra combatte ma pesa tanto l'errore di Kvara nel primo tempo. Secondo ko consecutivo (dopo quello contro l'Inter) e ora inizia a diventare insidioso anche il percorso per la qualificazione in Champions. Bisogna voltare pagina anche in termini di risultati.