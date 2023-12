Un altro scontro cruciale per le posizioni di vetta. Alle 20.45 la Juventus ospita allo Stadium il Napoli nell'anticipo della 15ª giornata di Serie A: i bianconeri di Allegri (secondi in classifica con 33 punti), reduci dalla vittoria in extremis sul Monza, cercano un altro successo per scavalcare temporaneamente l'Inter in vetta alla classifica; gli azzurri di Mazzarri (quinti in classifica con 24 punti), invece, provano a rialzarsi dopo il ko interno contro i nerazzurri per rilanciarsi nella corsa Champions League.



Juventus-Napoli, 8 dicembre 2023 ore 20.45: diretta tv e streaming su DAZN.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.