si oppone bene sulla conclusione di Vlasic in apertura di match e in qualche modo si salva anche su Ricci poco dopo. Nel secondo tempo non è invece mai chiamato all’intervento e può godersi lo spettacolo offerto dai propri compagni.: argina al meglio Radonjic in fase difensiva e si propone spesso con qualità in avanti. L’azione del terzo gol partenopeo nasce proprio da una sua iniziativa personale nella metà campo avversaria.: dalle sue parti non si passa e in coppia con Kim forma un vero e proprio muro davanti alla propria area di rigore.(Dal 27’ s.t.prosegue sulla stessa scia del compagno che sostituisce)praticamente perfetto in fase difensiva, non sbaglia un solo intervento e si guadagna più volte gli applausi dei tanti tifosi azzurri presenti al Grande Torino. Quando può si fa vedere anche in avanti ed è dai suoi piedi che parte l’azione che porta al rigore di Kvaratskhelia.: viene preferito a Mario Rui e dimostra che Spalletti ha fatto bene a concedergli fiducia. Suo anche il perfetto cross per il colpo di testa vincente di Osimhen che porta il Napoli sul 3-0.: corre per due il numero 99 del Napoli che fa sempre la cosa giusta. Vince tutti i duelli in mezzo al campo facendo valere anche la sua fisicità.è ovunque in mezzo al campo, ringhia sugli avversari, recupera palloni su palloni e gioca molto bene quelli che passano dai suoi piedi. Si conferma un giocare imprescindibile per questo Napoli.(Dal 39’ s.t.: pennella il perfetto calcio d’angolo per l’1-0 di Osimhen in avvio di partita. Finché resta in campo il polacco offre una restazione positiva.(Dal 20’ s.tentra a segna facendosi trovare al posto giusto al momento giusto per chiudere definitivamente i giochi).dei tre attaccanti schierati dal Napoli è l’unico che non riesce a incidere sul risultato finale ma la sua prestazione è comunque positiva. E’ una costante spina nel fianco nella difesa granata.(Dal 20’ s.t.: buon impatto nella partita): straripante, incontenibile, implacabile. Non ci sono aggettivi per descriverlo. C’è molto di Osimhen dietro a questa vittoria del Napoli: segna due gol, entrambi di testa, e gioca una partita davvero ottima.(Dal 27’ s.t.mette in campo voglia e determinazione): si procura il rigore che poi trasforma del 2-0, libera con un colpo di tacco Olivera che può andare al cross per Osimhnen in occasione del 3-0, fornisce a Ndombele l’assist per il definivo 4-0. Insomma, c’è tanto di suo dietro a questa vittoria del Napoli.il suo Napoli gioca una partita perfetta in fase offensiva. Concede qualcosa al Torino solamente nella parte centrale del primo tempo ma il risultato non è mai stato in discussione.