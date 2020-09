Napoli-Genoa 6-0NAPOLIMeret 6: nessun intervento degno di nota, ma quando è chiamato in causa risponde presente.manca la solita spinta, però tutto sommato è attento e fa qualche recupero importante.protagonista di alcune chiusure decisive. È molto attento lì dietro e riesce a non far correre troppi rischi a Meret nel primo tempo (dal 46'zero pericoli nel secondo tempo per il Napoli. Controlla il reparto senza andare mai in difficoltà).il Genoa non si rende troppo pericoloso ed è sempre attento quando c'è bisogno di coprire lì dietro.: qualche imprecisione viene fuori, soprattutto nel primo tempo. Ma la squadra gira e ne giova anche lui. Arriva anche l'assist per il gol di Elmas.oggi riesce a far venire fuori le sue qualità prendendo in mano il centrocampo del Napoli.: primo tempo non eccellente, ma nella ripresa sale in cattedra. prima il gol del raddoppio con una grande giocata e poi l'assist per il 3-0 di Mertens (dal 28' s.t.c'è spazio anche per lui in una serata così abbondante per il Napoli. Gattuso lo schiera più avanti per dare man forte a Hysaj).può essere davvero la stagione del riscatto per il messicano. Prestazione sontuosa contro il Parma e oggi trova il gol del vantaggio. Lì a destra crea sempre pericoli con la sua velocità ed è anche prezioso in fase di contenimento (dal 21' s.t.entra e fa quello che voleva Gattuso, puntando l'avversario e arrivando alla conclusione in seguito ad uno slalom in area che gli regala la gioia del gol personale).la presenza di Osimhen gli garantisce maggior libertà. Svaria tanto sul fronte offensivo e diventa sia uomo assist ben due volte per Lozano e trova anche la gloria personale con il 3-0 momentaneo (dal 21' s.t.dopo il 5-0 serve giocare semplice in mezzo al campo e lui subentra proprio per questo, senza voler strafare).brutta tegola per il capitano del Napoli. Mani in volto per l'infortunio al 20'. Gara fino a quel momento sufficiente, con la sua solita buona presenza sulla sinistra (dal 23'grande impatto del macedone che trova un bellissimo gol per il pokerissimo del Napoli).fa un lavoro preziosissimo lì davanti. Spalle alla porta, attaccando lo spazio, puntando l'uomo e anche ripiegando.ha ragione a proporre un calcio così offensivo. Ben quattro attaccanti e nessun incontrista, ma il suo Napoli schiaccia il Genoa senza subire mai pericoli concreti.