Napoli-Atalanta 4-1NAPOLInon corre pericoli oggi, con una difesa che funziona in maniera perfetta. Non può nulla in occasione del gol atalantino, trovandosi 1 contro 1 con Lammers.l'intesa con Politano sull'out di destra funziona alla grande. Protagonista in occasione dell'1-0 con l'assist per Lozano. Il secondo tempo cala un po' d'attenzione e concede qualcosa sul suo lato.avvio difficile con Zapata che è un cliente molto scomodo, ma prende le misure e riesce a giocare una gara quasi perfetta.primo tempo praticamente perfetto, non sbaglia nulla. Nella ripresa sbaglia il tempo d'uscita in occasione del gol dell'Atalanta.bene sulla fascia mancina, specialmente in fase di copertura. Importante anche in appoggio a Lozano quando il Napoli spinge su quel lato.ottimo esordio. Garantisce quella fisicità in mezzo al campo che cercava Gattuso (30' s.t.: Gattuso gli chiede di tenere ordine in mezzo al campo e ci riesce).con Bakayoko di fianco ha più libertà e riesce a mostrare le sue qualità (38' s.t.).è determinate oggi su quella fascia. Salta l'uomo con grande facilità e crea la superiorità numerica. Il gol del 3-0, poi, è strepitoso (16' s.t.: gioca da esterno di centrocampo e dà una mano a Hysaj in fase di non possesso).grande spavento per il belga al settimo minuto. Ma si riprende e ingrana insieme al resto della squadra regalando anche l'assist per il 2-0 di Lozano (dal 30' s.t.: ha voglia di giocare e di mettersi in mostra. Serve maggior copertura sull'out di destra con Di Lorenzo che iniziava ad avere qualche problema e lui ha eseguito ciò che gli ha chiesto Gattuso).questo Napoli è sotto il segno del messicano che ha avuto un inizio di campionato incredibile. Doppietta oggi contro l'Atalanta. Se diventa determinante anche in zona gol allora ci sarà da divertirsi.primo gol con la maglia del Napoli per l'ex Lille. Sportiello avrebbe potuto fare qualcosa in più ma per il lavoro lì davanti di Osimhen il gol è meritatissimo (38' s.t.).una vittoria sontuosa per il suo Napoli che schiaccia l'Atalanta non mostrando quasi punti deboli, nonostante assenze importanti come quelle di Insigne e Zielinski.