NAPOLI-JUVENTUS 0-0 (4-2 d.c.r)



MERET 8: Scalda i guantoni già dopo 5' e si fa trovare pronto sulla conclusione di Cristiano Ronaldo. Non fa rimpiangere Ospina con una prestazione molto attenta e pulita sia tra i pali che in uscita, giocando anche bene con i piedi come chiesto da Gattuso.



DI LORENZO 6: Non spinge come al solito lungo la fascia, resta quasi bloccato sulla linea dei quattro difensivi per evitare le ripartenze in velocità della Juventus.



MAKSIMOVIC 7: Replica la prestazione contro l'Inter rimanendo attento per tutta la gara. Sempre in anticipo e sempre pronto per sventare il pericolo. In extremis sfiora addirittura il gol partita di testa, ma Buffon è reattivo e gli nega la gioia. Per il grande stato di forma Gattuso lo manda anche dal dischetto e risponde presente.



KOULIBALY 7: Un suo errore nel primo tempo rischia seriamente di mandare il Napoli sotto, ma per sua fortuna Dybala non riesce a trovare Ronaldo anche grazie all'uscita tempestiva di Meret. Disattenzione a parte, trova sempre l'intervento pulito e deciso.



MARIO RUI 6: Insigne non lo ha aiutato a dovere su quella fascia e spesso è andato in affanno dovendo affrontare sia Cuadrado che Douglas Costa. Secondo tempo in crescita, riesce a tenere la fascia senza far sfondare i giocatori bianconeri sul suo lato. Con l'ammonizione sulle spalle Gattuso lo sostituisce per non rischiare nei minuti finali. (dall'80' HYSAJ S.V.).



FABIÁN RUIZ 6: Da lui ci si aspetta maggior personalità. Troppo timido e troppo ridotto al compitino. (dall'80' ALLAN S.V.).

Grande supporto davanti la difesa. L'inserimento nel primo tempo ha rischiato di renderlo insolitamente goleador in finale, ma ha trovato l'ostacolo Buffon.Proprio come contro l'Inter gli è mancato il guizzo. Il secondo tempo è stato comunque in crescendo. (dall'88').Qualche errore di troppo in fase di alleggerimento. Non riesce ad infastidire troppo Alex Sandro con i suoi soliti inserimenti. Il pianto a fine partita dice tanto, è la sua ultima coppa con il Napoli. (dal 66'Ci prova subito appena entra in campo. Non riesce a battere Buffon, ma dà vivacità all'attacco del Napoli).È una partita difficile per lui. La Juve gioca molti duelli fisici e non riesce a pungere come dovrebbe. (dal 67'Ha sul destro un'occasione importantissima, ma spara alto. L'attenuante piede debole è dalla sua. Il suo ultimo rigore alla fine risulta decisivo).: Porta la sua firma il primo pericolo apportato dal Napoli. Palo al minuto 23 con una pennellata quasi perfetta su calcio di punizione. Quasi, però, non basta. Nel primo tempo fa scattare l'ira di Gattuso per mancato supporto a Mario Rui in fase difensiva. Da buon capitano si riprende e inizia a dare il giusto contributo anche lì dietro. Freddissimo dal dischetto.Il suo Napoli era proprio come ci si aspettava, attento e compatto lì dietro e pronto per dare fastidio tra ripartenze e calci piazzati. La Juve diventa quasi inoffensiva e ricorre più volte alla conclusione da fuori. È la vittoria di Gattuso, con la sua concentrazione e determinazione.