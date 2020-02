Ospina 6: un errore in avvio che regala a De Silvestri una grande chance, con Manolas chiamato al salvataggio in extremis. Dopo si ritrova una gara tranquilla da amministrare nella prima frazione



Di Lorenzo 7: mette in mostra una condizione tornata invidiabile, una forza che gli consente di sviluppare una costante superiorità sulla destra per il Napoli. Al 27' della ripresa sbatte su Sirigu e non trova il raddoppio. E' solo un preludio al suo gol che sancisce la vittoria azzurra su assist di Mertens



Manolas 8: l'uomo in più del Napoli nel primo tempo. Salva il risultato in avvio sulla linea, cancella una ripartenza potenzialmente pericolosa del Toro e poi mette dentro il vantaggio azzurro sul cross di Insigne, con il suo terzo gol al Toro



Maksimovic 7: elemento che prende sempre più consapevolezza del suo valore. Match dove non sbaglia praticamente nulla, senza strafare, si limita a fare il suo dovere ma lo fa benissimo



Hysaj 6.5: adattato a sinistra, non regala grandi falcate, ma stabilità e serenità nelle coperture sulla corsia mancina



Fabian 6.5: non sbaglia una scelta, sempre corretto nelle decisioni, sempre preciso nel tocco. Ottima densità in fase difensiva, buona la gamba nelle transizioni. Si sposta a fare il play nel finale di partita



Lobotka 6.5: sostituisce bene Demme, detta i tempi e gioca una gara di sostanza in fase difensiva. Bravo nelle coperture preventive, tiene anche con il passare dei minuti, anzi allo scoccare dell'ora di gioco con un ottimo inserimento sbatte su Sirigu e non trova il raddoppio, riuscendo, comunque, ad infiammare il San Paolo (dal 35' st Allan 6: entra e fa bene la fase di non possesso, ammonizione compresa)



Zielinski 6.5: meno brillante rispetto alle prestazioni scintillanti delle ultime gare, ma sempre importante nell'economia del gioco, trovando sempre la misura della giocata con Insigne e facendo la giusta intensità in fase difensiva



Politano 6.5: carbura con lentezza, ma dopo qualche minuto trova la sua dimensione in campo. Nel suo segmento nasce la punizione che vale il gol di Manolas, aumenta i giri del motore, trovando qualche inserimento pericoloso, giocando bene in asse con Fabian e Di Lorenzo. Miglioramenti molto sensibili nel posizionamento difensivo (39' st Elmas sv)



Milik 5.5: un mancino potente sventato da Sirigu in avvio, un'ottima capacità di legare il gioco, non riesce ad attaccare la porta come dovrebbe un attaccante del suo livello (29' st Mertens 6.5: entra ed illumina con l'assist che Di Lorenzo trasforma nel 2-0)



Insigne 7.5: qualche scelta sbagliata durante la gara c'è. Lo scriviamo solo perché ci piace esser pignoli: gioca una gran partita, mostra una classe superiore, sforna l'assist del vantaggio del Napoli, appoggiando sulla fronte di Manolas il pallone del vantaggio



All. Gattuso 7.5: il suo Napoli era nato contro il Barcellona, identificabile per qualità e quantità. Oggi alza il baricentro, vince, con una squadra che diverte e si diverte. Gattuso si è preso il Napoli, ufficialmente: per la prima volta in stagione, gli azzurri collezionano tre successi di fila in campionato