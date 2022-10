Napoli-Bologna 3-2





Napoli



Meret 4,5: è una giornata no, fatta di qualche incertezza. Combina un pasticcio sul secondo gol del Bologna bucando l'intervento.



Di Lorenzo 6,5: spinta costante lì sulla fascia destra, prima in combinazione con Politano e dopo con Lozano.



Kim 6: il suo gioco d'anticipo è quasi sempre efficace, anche se gli scappa via Zirkzee in occasione del momentaneo 0-1.



Juan Jesus 6: si addormenta a fine primo tempo e perde l'inserimento di Cambiaso che serve l'assist per il gol di Zirkzee. È proprio lui a rimediare a fine primo tempo pareggiando i conti.



Mario Rui 6,5: quando sovrappone su Kvaratskhelia diventa pericoloso. Al 25' il palo gli dice di no dopo una buona combinazione con il georgiano (31' s.t. Olivera 6: dà una gamba diversa e nuovo fiato alla fascia mancina del Napoli).



Ndombele 6: prova intensa e fatta di tanti inserimenti. Buono anche il lavoro nel fraseggio in velocità. Spalletti lo sostituisce quando non ne ha più (26' s.t. Elmas 5,5: troppo leggero, perde qualche duello pericoloso).



Lobotka 6: solita buona gestione lì in mezzo, anche se forse oggi subentra la stanchezza per i tanti impegni ravvicinati che sta affrontando. Soprattutto quando deve proporsi (37' s.t. Demme s.v.).



Zielinski 6: in una serata non devastante come suo solito ha l'occasione per il colpo del ko a 12' dalla fine ma la traversa lo ferma.



Politano 6: tanta corsa e dribbling, è un moto costante su quella fascia. Fallisce una buona occasione al 27' sparando alto da dentro l'area (1' s.t. Lozano 7: continua il suo ottimo momento di forma. Porta il Napoli in vantaggio dopo soli quattro minuti nella ripresa).



Raspadori 5,5: quando c'è da fraseggiare e lavorare palla in velocità lui c'è sempre e lo fa con gran precisione. Manca un po' di cattiveria sotto porta (1' s.t. Osimhen 7: ora il posto da titolare non è affatto scontato ma lui fa capire chi è il numero 9 di questo Napoli segnando il gol vittoria con la sua solita fame).



Kvaratskhelia 7: fin da subito è il pericolo numero uno per la difesa del Bologna. L'assist per il gol di Osimhen è una delizia.

: il Napoli non si ferma più e ritrova la testa della classifica. Sono dieci le vittorie consecutive tra campionato e Champions e forse questa è la più sofferta di tutte. C'era la stanchezza europea e una serata complicata ma con il gioco, la qualità dei singoli e la voglia dei tre punti questa squadra torna lassù con grande merito.: fa un paio di interventi importanti che limitano i danni del Bologna.: trovarsi di fronte Kvaratskhelia non è semplice per nessuno. Quando il georgiano lo punta e inizia a sterzare lo manda costantemente in difficoltà (32' s.t.).: si ritrova a essere il secondo giocatore a dover affrontare Kvaratskhelia e non riesce a limitare i danni. Osimhen gli taglia davanti in occasione del gol che vale la vittoria.: il Napoli arriva forte dalle sue parti ma nel complesso lui è attento e solido con la giusta personalità.: la partita richiede maggior sacrificio però quando ha la possibilità sfrutta lo spazio e spinge con efficacia. Suo l'inserimento e l'assist per il gol del momentaneo vantaggio (44' s.t.).: sfortunato sul primo gol napoletano con la palla che sbuca all'improvviso, gli batte addosso e torna indietro (26' s.t.: si vede poco dal suo ingresso).: raddoppia spesso quando Kvaratskhelia e Zielinski combinano sul centro sinistra o sulla stessa fascia mancina.: è più insidioso quando si muove senza palla, ma non punge più di tanto (32' s.t.).: si muove tanto tra le linee per disturbare il Napoli e da una sua imbucata nasce il gol del Bologna.: è il giocatore con maggior qualità nel Bologna e quando si accende nascono i pericoli. Segna il gol del pareggio con una conclusione dalla distanza, anche se ci si mette la complicità di Meret.: alla prima da titolare con la maglia del Bologna trova il suo primo gol italiano. Tiene in apprensione tutto il tempo la difesa del Napoli.: due reti segnate al Maradona e il colpaccio sfiorato. Il momento non è dei migliori ma dalla prestazione si può sicuramente tirare fuori qualcosa di interessante.