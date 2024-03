Napoli-Atalanta, le pagelle di CM: Osimhen sbatte contro Carnesecchi, Koopmeiners entra e brilla

NAPOLI: fa un doppio intervento importante poco dopo la mezz'ora con un'uscita coraggiosa ed efficace.: poteva fare qualcosa in più sulla rete di Miranchuk, resta fermo aspettando un fischio dell'arbitro che non arriva.: dopo due minuti rischia di combinarla grossa perdendo palla a centrocampo e dando vita alla ripartenza dell'Atalanta ma il tentativo di Miranchuk si ferma contro il palo. Troppo leggero sull'1-0 dell'Atalanta.: ha difficoltà nel tenere il passo degli avversari. Sul raddoppio nerazzurro perde una brutta palla davanti la difesa. E quanto spazio lascia a Koopmeiners per il 3-0.

: ci mette qualità lì a sinistra però viene sovrastato fisicamente da Hateboer sull'1-0.: fa dei recuperi utili ma si perde subito dopo. A tratti sembra quasi spaesato (30' s.t.: dovrebbe portare peso offensivo ma non lo fa).: uno dei pochi a provarci nel primo tempo, eppure ha francobollato addosso Pasalic che non gli lascia mai respiro.: spesso nel vivo dell'azione, cerca di sgusciare con rapidità. Finisce per imbottigliarsi nel traffico (1' s.t.: al decimo del secondo tempo sfiora un gol pazzesco col sinistro al volo ma la gran botta si infrange contro il palo. Offre soluzioni, si inserisce più volte con pericolosità).

: alla ricerca di spazio partendo da destra. Taglia tanto verso il centro ma non trova spunti importanti (22' s.t.: c'è tanto fumo nei suoi tentativi. Tocchi e tocchettini che non portano a nulla).: Hien lo sovrasta, tocca pochi palloni. Va vicino al gol che avrebbe riaperto la partita deviando una conclusione di Lobotka. Ci riprova non mollando ma sbatte su Carnesecchi.: prende il posto di Kvaratskhelia a sinistra. Impreciso più volte, è quasi nullo (1' s.t.: porta freschezza al Napoli lì davanti. Va in dribbling, accelera, si fa vedere con continuità).

: il suo Napoli oggi non è stato squadra. Una fase difensiva disastrosa, una costruzione che non c'è mai stata e ognuno che sembrava andasse per la propria strada. Duro il ko con l'Atalanta sia per il risultato che per la zona Champions che si allontana sempre più.ATALANTA: paratona nel secondo tempo sulla deviazione ravvicinata di Osimhen. Poi dice di no altre due volte sempre al nigeriano.: si vede di più in impostazione, anche se poi fa un intervento decisivo anticipando all'ultimo Lindstrom al 70'. Gli costa caro, è costretto ad uscire dal campo per infortunio (26' s.t.regge con qualche affanno, Carnesecchi dà forza a tutto il reparto).

: è il primo in marcatura su Osimhen e non lo lascia respirare neanche per un secondo. Prestazione di alto livello la sua.: si becca un giallo spezzando una ripartenza che si stava già spegnendo. Rischia il secondo e Gasperini lo tira fuori (22' s.t.: lavoro d'attenzione nei minuti finali).: spinge molto bene lì a destra, tant'è che il vantaggio nerazzurro nasce da un suo colpo di testa di inserimento alle spalle di Mario Rui.: si abbassa molto e fa partire l'azione, è un po' l'uomo ovunque dell'Atalanta.

: qualità, interdizione e talvolta anche inserimenti. Dà tanto dinamismo al centrocampo bergamasco.: gioca a piede invertito e si limita soprattutto a contenere la coppia Di Lorenzo-Politano (15' s.t.: l'impatto è di quelli giusti, serve l'assist a Koopmeiners che sigla il 3-0).: fa tutto lui. Dopo un paio di minuti rischia di portare in vantaggio l'Atalanta bruciando sul tempo Juan Jesus ma colpisce il palo. Poi segna il gol dell'1-0 e il raddoppio ha il suo zampino in quell'uno-due con Scamacca.: inserimenti sempre preziosi i suoi. Si ritrova al posto giusto sul gol del vantaggio servendo l'assist per Miranchuk (16' s.t.: rischiava di non esserci ma alla fine, pur partendo dalla panchina, ha fatto sentire la sua presenza. Segna il 3-0 con un mancino a incrociare che chiude i giochi definitivamente).

: bravo in entrambi i gol del primo tempo. Prima duellando con Rrahmani sull'azione del vantaggio di Miranchuk, poi recuperando palla e infilandola alle spalle di Meret per il 2-0 (16' s.t.: entra per dar fastidio alla difesa del Napoli e ci riesce molto bene, tenendo palla, allungando la squadra e non solo).: la sua Atalanta torna a fare l'Atalanta con aggressività, qualità e mettendo sotto il Napoli senza troppi problemi. Un avversario rivedibile, è chiaro, ma il 3-0 è frutto di quanto visto in campo. Poi ci riesce cambiando tanti uomini e non portando mai il risultato in discussione.​