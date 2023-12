: parata pazzesca su Bove che salva il risultato al 21'. Nella gestione con i piedi ogni tanto in affanno ma ci si ricorda di lui per quella gran parata. Dice di no anche su Lukaku nella ripresa con un ottimo intervento e a pochi minuti dalla fine chiude lo specchio altre due volte. Non può nulla su entrambe le reti giallorosse.: fa tremare i tifosi del Napoli quando si tocca il ginocchio nel primo tempo, stringe i denti e continua a spingere. Fa girare Pellegrini sul gol con troppa facilità.: si fa saltare con troppa leggerezza da Belotti sull'occasione di Bove, per sua fortuna Meret ci mette una bella pezza. In occasione dell'1-0 perde lo sguardo sul pallone girandosi di spalle sul primo tentativo di El Shaarawy.: Mazzarri punta su di lui per giocare d'esperienza su uno come Lukaku e i risultati sono quelli desiderati non lasciandogli pochissimo spazio (43' s.t.).: il più pronto del Napoli a calarsi nella battaglia della partita dettata dalla partenza carica di agonismo della Roma. Ci si aspettava qualcosa in più nella spinta (36' s.t.).: può e deve incidere maggiormente a centrocampo, sembra quasi risparmiarsi a volte.: poca roba in entrambe le fasi, perché non copre a schermo davanti la difesa ed è spesso impreciso nella gestione del palleggio (11' s.t.: lento in uscita sul gol di Pellegrini).: prova a girarsi, a inserirsi, ma è fine a se stesso. Prova a calciare una volta da fuori ma la conclusione è debole (36' s.t.).: è molto importante il suo lavoro su quella fascia ma si innervosisce inutilmente facendo fallo di reazione su Zalewski che gli costa il rosso. Da lì cambia la gara.: Llorente gli si attacca addosso e non lo fa respirare. Viene lasciato solo e non gli arriva mai la palla a scavalcare la difesa in profondità. Si becca un rosso nel finale per somma di ammonizioni lasciando il Napoli in 9 uomini, anche se il primo giallo è fortemente discutibile.: qualche spunto iniziale si intravede ma non entra in partita finendo per sparire dalla gara (42' s.t.).: ci doveva essere una reazione dopo il brutto ko di Coppa Italia. L'approccio però non è stato buono, partenza timida e senza emozioni. Il crollo, poi, nel secondo tempo con le due espulsioni e il ko per 2-0 che sono sintomo di un Napoli nervoso, privo di idee ed energie. Ora la classifica diventa preoccupante, il Napoli è settimo a 4 punti dalla zona Champions.