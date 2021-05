Napoli-Cagliari 1-1Napoli:: grande protagonista nel primo tempo. I suoi grandi interventi salvano il risultato più volte. Nulla può sul gol di Nandez che sbuca all'improvviso a pochi passi.: nel secondo tempo subisce maggiormente le discese del Cagliari sulla sua fascia e riesce a contenere a fatica.: fa buona guardia lì dietro, buone le letture.: bello il duello fisico con Pavoletti che lo mette in difficoltà nei duelli aerei. Nel finale stringe i denti nonostante problemi fisici e lotta fino all'ultimo.: perde clamorosamente Nandez nel finale per il pareggio del Cagliari.: non la miglior prestazione per lo spagnolo, di rientro in seguito al problema alla schiena di sei giorni fa. Commette qualche errore tecnico, ma soprattutto è lento nelle giocate (36' s.t.).: sempre prezioso in mezzo al campo. Va vicinissimo anche al gol con un gran tiro che si stampa sulla traversa.: è ancora sottotono. Dopo l'infortunio non si è visto il giocatore strepitoso dei primi mesi (22' s.t.: impatto insufficiente, soprattutto in fase d'attacco).: primo tempo al piccolo trotto, ma nella ripresa sale di livello e mette in mostra le sue qualità (36' s.t.: entra con lo spirito giusto lottando su tanti palloni).: illuminante l'assist per il gol di Osimhen però poi sbaglia qualcosa di troppo, non è da lui.: lotta, corre e segna. Ha grande fame e si vede. Al 53' mette a segno la doppietta mostrando uno strapotere fisico e atletico sulla difesa del Cagliari ma viene annullato per un suo fallo più che dubbio. Costretto ad uscire per una brutta botta alla testa, ma lascia il campo sulle sue gambe (31' s.t.: fa cose non da lui, mostra poca lucidità nelle scelte e nelle giocate).: la vittoria oggi era l'unico risultato a disposizione ma è arrivata la beffa nel finale. Bisognava chiudere la gara già nel primo tempo, ma il suo Napoli è stato impreciso. Per la corsa Champions è ancora tutto aperto, ma bisogna tornare a fare risultato già dalla trasferta contro lo Spezia.