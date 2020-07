incolpevole sui gol del Milan: nulla può sull'azione molto veloce dei rossoneri e sul rigore di Kessiè.trova il gol del pareggio con un ottimo inserimento su palla inattiva. Su quella fascia ha una serata difficile perché Theo Hernandez va forte, però riesce comunque a dire la sua.partita molto attenta fino all'ingenuità che regala il rigore al Milan.conquista la punizione sulla trequarti che porta al pareggio firmato Di Lorenzo.non corre troppi pericoli sulla sua fascia.protagonista di qualche buona giocata, si avvicina anche al gol con un bel mancino da fuori nel primo tempo.(dal 20' s.t.ingresso poco consistente da parte del macedone.)questa volta per scelta tecnica prende il posto di Demme davanti la difesa dopo le ultime prestazioni convincenti. Riesce a garantire il giusto equilibrio e la sicurezza che occorre davanti la difesa.(dal 20' s.t.riprende in mano le redini del centrocampo e detta i tempi di gioco)oggi è poco in palla. Non emergono belle giocate da parte del talento polacco.male lo spagnolo sul gol del Milan, dimenticando completamente Theo Hernandez che si inserisce e trova il gol senza pressione. Si rifà con l'assist per Mertens in occasione del gol del 2-1(dal 39' s.t.inizio vibrante con la prima giocata dopo pochi minuti che manda al bar Conti e scalda i guantoni di Donnarumma. Il più vivace lì davanti e trova ancora una volta la via del gol(dal 29' s.t.poco cattivo lì davanti, non è riuscito ad entrare in partita. Unica chance per lui la punizione al 90', ma la spedisce nettamente alta sopra la traversa)solita grande mano in fase difensiva. Riesce a far soffrire spesso Conti, però gli manca il guizzo vincente questa sera(dal 29' s.t.qualche spunto interessante lo ha mostrato, nonostante i pochi minuti a sua disposizione)il suo Napoli come al solito è ordinato e preciso. Contro un Milan in salute non era semplice, ma la squadra ha retto bene mostrando a tratti anche combinazioni molto interessanti.