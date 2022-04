Napoli-Sassuolo 6-1:Napoli:: spettatore non pagante. Compie un solo intervento nel secondo tempo facendosi trovare pronto.: si è sentita tanto la sua assenza nell'ultimo mese. Torna e fa su e giù lungo la fascia destra, sempre con pericolosità. Attento anche in fase difensiva, con una diagonale decisiva nel primo tempo (37' s.t.).: fa buona guardia lì dietro, partecipa anche lui alla festa del gol segnando il sesto.: sblocca la gara con uno stacco vincente. Amministra, come al solito, costruendo anche l'azione.: la catena sinistra con Insigne funziona alla grande. Si propone in avanti con buona qualità (37' s.t.).: lavoro di quantità in mezzo al campo, riconquista tanti palloni.: l'ultimo periodo è apparso sottotono, ma oggi ha fatto viaggiare la palla con buona velocità e tecnica. Suo l'assist per il 5-0 di Mertens (32' s.t.: entra a risultato ampiamente acquisito, si limita a entrare nel giro palla).: accelerazioni importanti che mettono sempre in difficoltà Rogerio. Lotta tanto e riconquista la palla da cui nasce il terzo gol del Napoli realizzato da lui stesso (32' s.t.: da una sua giocata sulla destra nasce l'ultima rete del Napoli).: incontenibile. Due gol, giocate illuminanti e un lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco con intensità e la sua solita enorme qualità. Prove generali per il rinnovo.: una prestazione di altissimo livello. Serve due assist su calcio d'angolo, gli manca solo il gol in questo pomeriggio.: stacco imperioso al 15' con un gol da centravanti vero. Si muove su tutto il fronte offensivo non garantendo mai punti di riferimento alla difesa del Sassuolo (32' s.t.).: dopo la delusione delle ultime settimane si è visto un Napoli super. Sei gol rifilati al Sassuolo e una superiorità schiacciante dimostrata. Il rammarico per lo scudetto oggi è ancora maggiore.