Meret 5.5: chiamato dopo 6 minuti al primo intervento sulla punizione di Ilicic, non mostra la solita sicurezza. Poi, l'errore sul gol di Freuler, il primo in stagione, ma comunque pesante: pallone che passa tra le gambe per il pari orobico. Si riscatta nel finale su Ilicic dopo il gol dello sloveno



Maksimovic 6: primo tempo da migliore in campo. Segna il gol del momentaneo vantaggio del Napoli con una precisa inzuccata sul cross di Callejon, determinate in estirada in un paio di circostanze nell'area azzurra. Ammonito in avvio di ripresa, sbaglia in occasione del gol di Ilicic



Koulibaly 6: nessuna sbavatura in un primo tempo difficile, con l'Atalanta che arriva da tutte le parti. Alcune chiusure decisive, Gomez quasi sterilizzato. Prova il recupero in extremis sul gol di Freuler



Luperto 5: qualche indecisione di troppo: una anche in occasione del gol dell'Atalanta che pesa in modo importante. Si percepisce come sia un adattato al ruolo e l'Atalanta cerca spesso di puntarlo



Di Lorenzo 6.5: prova positiva per capacità di interdire e di proporsi. Non commette errori in fase difensiva e si sovrappone con continuità sulla corsia, creando i presupposti della pericolosità con Callejon



Callejon 6: prima sbaglia una facile occasione su una straordinaria imbeccata di Insigne, poi, sempre su imbeccata di Insigne mette dentro il tocco che Maksimovic trasforma nel vantaggio partenopeo. Si vede meno nella ripresa



Allan sv: si infortuna dopo pochi istanti cercando di cancellare una potenziale occasione per l'Atalanta. (dall'11' pt Zielinski 5.5: si vede poco in fase di impostazione, manca in quel nel ruolo di play che servirebbe al Napoli per abbassare il ritmo dell'Atalanta. Meglio della ripresa)



Fabian Ruiz 7.5: prova sontuosa, di personalità. Scende palla al piede regalando tanto campo al Napoli, bravo anche in fase di interdizione. Giocatore completo nelle due fasi: semplicemente meraviglioso nell'assist per Milik che vale il nuovo vantaggio partenopeo



Insigne 7: prova di grandissimo spessore. Un assist fantastico a Callejon, l'apertura che vale il vantaggio del Napoli e tante altre giocate di pregevole fattura tra cui un tiro a giro clamorosamente vicino alla traversa



Lozano 6: in miglioramento rispetto ultime performance. Un moto basculante sul fronte offensivo che crea superiorità ed apre profondità. Poco lucido in zona gol (dal 24' st Mertens 6: entra subito in partita con un tocco pregevole per Insigne ed un alto indice di pericolosità nelle giocate



Milik 6: strozza il destro in avvio, fallendo un'ottima occasione. Il palo sul colpo di testa a pochi centimetri con la porta è un errore assurdo. Si riscatta con il gol del nuovo vantaggio, scattando bene, saltando Gollini e mettendola dentro di destro (dal 36' st Llorente 6: entra e si guadagna un rigore reclamato da tutti, apparso solare ma non visto da Giacomelli e da Banti al VAR)



All. Ancelotti 5.5: il rigore farà discutere per tantissimo tempo. Ma, in una gara da vincere, con l'alibi degli infortuni, il suo Napoli viene spesso messo sotto dall'Atalanta e ricava un pareggio che non muove la classifica