Napoli-Salernitana 1-1Napoli:: pochi squilli dalle sue parti e non si fa trovare impreparato. Il gol di Dia si infila tra tante maglie avversarie sul palo lontano.: spesso nel vivo dell'azione nel primo tempo con i suoi soliti inserimenti e sovrapposizioni. Un po' meno nella ripresa quando resta maggiormente bloccato.: solite sportellate vincenti lì dietro, quando ce n'è bisogno.: il suo nome risuona fortissimo ogni volta che compie un anticipo con la sua solita solidità. E ne sono parecchi di interventi di questo tipo.: ha fatto esplodere il Maradona con quel gol che poteva essere pesantissimo (37' s.t.).: è il più pericoloso nella prima frazione andandosi a muovere per tutto il campo e tentando anche la conclusione da fuori (44' s.t.).: solita costruzione corretta per dettare i tempi. Rispetto al solito oggi si affaccia con maggior pericolosità in avanti (44' s.t.: in sei minuti complessivi rischia di essere di nuovo decisivo con una girata in area ma Ochoa gli dice di no).: qualche volta aveva l'occasione di andare a calciare, anche da buona posizione ma gli è mancata quella cattiveria necessaria (15' s.t.: seconda gara di fila con un impatto di spessore. Serve subito l'assist per Olivera e trova un'altra palla interessante per Kvara a cui Ochoa nega il gol).: accelerazioni costanti ma allo stesso tempo confuse sull'out di destra. Non sfonda nel concreto (15' s.t.: entra bene anche lui e con una serpentina rischia di segnare il gol della giornata).: non riesce a trovare lo spazio necessario, Gyomber lo incatena per bene.: il raddoppio è costante, ma quando viene fuori dalla prima aggressione dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa.: aveva la grande occasione di chiudere i conti già da oggi però la sua squadra è sembrata quasi in ansia, come se avesse fretta e paura di sbagliare. E alla fine così è stato, Dia gli ha rovinato i piani.