Napoli:: un brivido iniziale in cui non trova intesa con Kim, il primo intervento importante arriva nel recupero del primo tempo quando nega il gol a Spinazzola. Molto bravo anche all'ora di gioco quando con un bel riflesso respinge il tentativo di testa di Cristante. Troppo ravvicinato il colpo di El Shaarawy per essere neutralizzato.: si trova a soffrire un po' questa sera perché Spinazzola prima ed El Shaarawy poi spingono tanto e lo fanno con qualità. Non concede troppo campo agli avversari.: è attento su ogni intervento, centralmente non passa praticamente nulla. Abraham tocca pochissimi palloni per merito suo.: rischia un pasticcio enorme al 12' quando sfiora clamorosamente l'autogol. Poi cresce minuto dopo minuto dominando atleticamente e fisicamente. Arriva anche a costruire un contropiede pericoloso con Lozano.: con lui la catena di sinistra funziona molto bene. Il gol del Napoli nasce proprio da una sua combinazione con Kvaratskhelia (23' s.t.: poco tempo a disposizione, cerca di dare il contributo nella doppia fase).: crea superiorità numerica, nella catena destra e aggiunge fisicità al centrocampo del Napoli. Manca qualcosa, invece, in fase difensiva.: solito padrone del centrocampo, quando il pallone passa per i suoi piedi c'è sempre il tempo giusto e la giocata corretta.: è cresciuto rispetto alle prime uscite del 2023, anche se può fare ancora tanto in più. Sul finale trova l'assist per il gol vittoria di Simeone (47' s.t.).: diventa una grande spina nel fianco di Ibanez, soprattutto nel secondo tempo quando gli va via a più riprese. Prestazione macchiata dall'errore decisivo quando non chiude su El Shaarawy che trova il momentaneo pareggio (31' s.t.: porta nuova energia all'attacco del Napoli. La vivacità giusta per il finale arrembante).: terminati gli aggettivi per descrivere il capocannoniere della Serie A. Sblocca la gara con un gol da centravanti vero, di classe, di potenza, alla van Basten (31' s.t.: non chiamatelo riserva, è l'uomo delle grandi emozioni. Gol vittoria pesantissimo, fa esplodere il Maradona con la sua conclusione che finisce all'incrocio).: continua ad essere devastante in coppia con Osimhen. Gli serve l'assist per l'1-0 dopo essere scappato via a Zalewski, poi i due si trovano sempre alla grande (23' s.t.: porta la sua qualità partendo prima da sinistra e spostandosi successivamente a destra).: il Napoli vola via, allunga ancora di più il divario tra sé e le inseguitrici. L'allenatore fa tanto in questa squadra, anche quando decide di tirare fuori uno devastante come Osimhen inserendo Simeone che con il gol vittoria gli dà ragione.