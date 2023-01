Piotr Zielinski scende in campo dal primo minuto al Maradona contro la Roma. Per il polacco si tratta della presenza numero 308 in tutte le competizioni con la maglia azzurra, cifra che lo fa entrare nella top 10 dei giocatori con più presenze nella storia del Napoli. Eguagliato Maggio in decima posizione, mentre guida la classifica Marek Hamsik a 520.