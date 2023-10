Napoli-Fiorentina 1-3Napoli:: sull'azione del primo vantaggio della Viola vede la palla sbucare un po' ovunque e alla fine si fa beffare dalla conclusione di Brekalo. In occasione del secondo e terzo gol non può far nulla: sua la prima occasione del Napoli, si inserisce come sempre e va a calciare ma prende la parte alta della traversa.: la mette sul piano fisico. Quando c'è poi da giocare palla mostra qualche lacuna.: letture puntuali, praticamente sempre. Un po' fermo e spiazzato sul gol di Bonaventura.: in fase di spinta si propone con pericolosità e continuità. Sfortunata la deviazione che fa carambolare il pallone sui piedi di Bonaventura per l'1-2 della Fiorentina.: si vede maggiormente nel palleggio stretto per costruire e uscire velocemente palla al piede. Alla mezz'ora lascia il campo per un problema fisico (31' p.t.: il primo compito è quello di schermare il gioco di Arthur ma con scarsi risultati. Gira un po' per il campo in fase di possesso ma è fumantino).: ha qualche strappo interessante in cui riesce a creare superiorità numerica però non incide nel complesso (32' s.t.: ha sul sinistro l'opportunità di pareggiarla ma calcia alto da fuori).: un bel po' di imprecisioni tecniche, cose non da lui (32' s.t.: non ci siamo ancora, gli spunti non sono granché).: è molto nel vivo dell'azione, sia partendo largo che stringendo centralmente (12' s.t.: buona applicazione e inserimenti).: è bravissimo a sfruttare l'errore di Parisi quando viene poi travolto da Terracciano. Torna a battere il rigore e lo trasforma con grandissima convinzione (32' s.t.: impensierisce Terracciano sul finale con una buona girata di testa).: qualche guizzo, soprattutto quando ha tanto campo a disposizione. Però nel complesso Kayode lo sovrasta. Quando passa a destra diventa più pericoloso.: discutibile la scelta delle sostituzioni perché è costretto a tirare fuori Anguissa causa infortunio scegliendo di mettere Raspadori, per inserire Cajuste dopo pochi minuti della ripresa. Consumando così il secondo dei tre slot dei cambi. Il suo Napoli, nel complesso, vive di fiammate e subisce il palleggio della Viola.