: sul finale di primo tempo trova un riflesso incredibile salvando il risultato.: fa su e giù lungo la fascia per tutto il tempo. Quando c'è da spingere lo fa con pericolosità e personalità: una leggerezza nel primo tempo può costare cara al Napoli ma il tiro di Di Maria si stampa sulla traversa. Cresce con il passare dei minuti e trova l'importantissimo gol del 3-1.: quando c'è da battagliare e far sentire la fisicità è sempre pronto e il suo gioco d'anticipo è sempre efficace. Sfortunato sul gol della Juve con la palla che gli rimpalla tra le gambe.: sempre attento, si dedica soprattutto alla fase difensiva e non lascia mai campo a Chiesa quando si trova a giocare sulla sua fascia (25' s.t.: dà freschezza e fisicità alla fascia mancina).: prova di quantità in mezzo al campo, bravo anche ad inserirsi e a creare superiorità numerica.: costruzione e interdizione, c'è tutto nella sua partita di altissimo livello.: forse l'unico a non eccellere in questo Napoli. Di qualità ce n'è sempre, manca il guizzo dei tempi migliori (34' s.t.).: quella catena con Di Lorenzo è sempre viva, hanno un gioco a due che funziona benissimo. Il gol di Osimhen nasce da un suo cross perfetto per Kvara (1' s.t.: entra benissimo in partita partendo dalla destra e proprio da lì mette la firma siglando il pokerissimo azzurro).: prestazione gigantesca, Bremer avrà gli incubi per un po'. Va su tutti i palloni, vince tutti i duelli, poi è il primo a rompere il muro bianconero. La sblocca con un guizzo d'attaccante, si trasforma in assist man per Kvara e realizza una doppietta ancora di testa (34' s.t.: si cala immediatamente nella battaglia e continua a tenere la difesa bianconera in apprensione).: è tornato il miglior Kvara. Trascinato anche dai georgiani presenti al Maradona, si rivedono le giocate da big: un gol con un destro chirurgico e due assist, di cui il secondo al bacio per Osimhen (44' s.t.).: lezione di calcio ad Allegri, dominata la Juve prima di tutto sotto il punto di vista dell'approccio, della mentalità e poi anche nella qualità con ben cinque gol rifilati. È tornato il Napoli spettacolare.