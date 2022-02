VENEZIA-NAPOLI 0-2



Ospina 6,5: sempre sicuro quando viene chiamato in causa soprattutto sul tiro di Okereke che lo impegna non poco



Di Lorenzo 6,5: solita buona prova del terzino della Nazionale



Rrhamani 6,5: ferma gli attacchi dei veneziani e comanda la difesa



Juan Jesus 6: si perde una volta Okereke che rischia di portare in vantaggio il Venezia. Per il resto prova pulita.



Mario Rui 6: buona spinta e buona difesa



Lobotka 6: cerca di dare geometrie ma oggi non é precisissimo come al solito. Si sentono le urla di Spalletti per lui



Fabian Ruiz 6,5: si sente la sua presenza a centrocampo che dà qualità e quantità



Politano 7: sempre pericoloso sulla sua fascia di competenza. E’ suo l’assist per il vantaggio con una palla perfetta sulla testa di Osimhen (dal 35’st Elmas 6: vivacità e tenuta di palla)



Zielinsky 6: pochi guizzi ma sempre pungente sulla trequarti avversaria. (Dal 44’st Ghoulam SV)



Insigne 5: tanti errori in appoggio e poco ispirato il capitano. (Dal 35’st Mertens 6,5: sua l’azione per l’espulsione di Ebuhei e della rete di Petagna)



Osimhen 8: buona occasione sulla testa e gol. E’ tornato Victor. (Dal 44’st Petagna 7: entra e segna)



All. L. Spalletti 7: la prossima settimana rientrano anche Koulibaly e Anguissa. Quale miglior punteggio se non la vittoria a Venezia per provare il sorpasso all’Inter sabato prossimo?