Napoli-Torino 1-0Napoli:: decisivo nella ripresa su un uno spunto importante di Brekalo, gli chiude la strada con un intervento super.: molto bene in entrambe le fasi. Sfonda con grande frequenza su quella fascia riuscendo a mettere cross o filtranti pericolosi. Vede annullarsi il gol del vantaggio per fuorigioco, questione di millimetri.: non è più semplicemente il partner di Koulibaly, oggi fa la differenza, domina lì dietro.: oltre alle solite enormi qualità difensive diventa un attaccante aggiuntivo partecipando in maniera importante alla manovra offensiva e soprattutto al gol vittoria di Osimhen.: prova ordinata, senza sbavature. Si propone mettendoci qualità per tutti i 90 minuti.: uomo ovunque, ci mette qualità e quantità recuperando palloni e rendendosi protagonista di buone giocate. Nel finale cala un po' con qualche fallo dovuto alla stanchezza.: oggi Linetty gli si francobolla addosso. Riesce a venire fuori, anche se non è semplice, e a far partire le azioni napoletane.: si perde nel gioco, non trova spazio (26' s.t.: nonostante l'età le sue qualità sono di un livello altissimo. Sul gol c'è tanto del belga che costruisce e affonda prima del rimpallo che porta allo stacco vincente di Osimhen).: in avvio Rodriguez lo tiene a fatica, ma poi va in apnea e inizia a sbagliare qualcosa tecnicamente (14' s.t.: appare stanco e sbaglia più di una volta tecnicamente. Ha l'opportunità con un bel destro in diagonale ma il palo lo ferma. Spalletti lo toglie nel finale per coprirsi e non la prende affatto bene. 44' s.t.).: con la sua velocità è un pericolo costante, fa reparto da solo. Decide una partita bloccata, difficilissima con uno stacco imperioso, da vero centravanti con un'importante.: terzo rigore sbagliato, il momento personale non è dei migliori. L'errore dal dischetto ne condiziona il rendimento (26' s.t.: entra bene, fa il suo dando vivacità alla manovra azzurra).: il Napoli è l'unica squadra nei top cinque campionati a punteggio pieno. La serata è storta, tra il rigore sbagliato da Insigne, il gol annullato a Di Lorenzo e il palo di Lozano ma alla fine vince anche questa. Vengono fuori ancora delle trame di gioco interessanti, il Napoli diverte comunque nonostante le difficoltà.