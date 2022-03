Napoli-Udinese 2-1Napoli:: bravo in un paio di situazioni, soprattutto quando salva su un colpo di testa pericoloso di Pablo Marí.: come al solito la sua spinta si fa sentire lì davanti. Si inserisce alla grande e serve di nuovo un assist fotocopia per il raddoppio di Osimhen come fatto a Verona. Tiene in apprensione sia il Napoli che la Nazionale perché è costretto al cambio dopo un infortunio (33' s.t.: si cala subito nella battaglia sul finale. Non era semplice ma non ha mostrato nessuna sbavatura).: nonostante la differenza di passo con Beto, riesce ad accorciare sempre in tempo. Viene ammonito nella ripresa, era diffidato e salterà la trasferta con l'Atalanta dopo la sosta.: concreto, pulito e sempre deciso in ogni intervento. Fa buona guardia lì dietro come al solito.: pennella benissimo la punizione per il primo gol di Osimhen. Calcio piazzato conquistato da lui stesso in ripartenza. Moto costante lì sulla sinistra, va anche vicino al gol in un paio di situazioni.: primo tempo un po' in ombra ma poi viene fuori tutta la sua fisicità. Poi sale di livello e diventa fondamentale per i break lì a centrocampo.: l'Udinese è sempre molto aggressiva e gli consente con grosse difficoltà di giocare palla pulita.: poco presente nella manovra del Napoli. Riesce ad arrivare ad una conclusione pericolosa ma è molto statico oggi, così Spalletti decide di tirarlo fuori (1' s.t.: impatto determinante. Con lui il Napoli cambia nella testa, tatticamente e tecnicamente. Il suo ingresso libera un po' Osimhen dalla marcatura e poi c'è tutta la classe del giocatore. Sfiora anche due volte il gol con conclusioni spettacolari).: nascono tanti pericoli sulla destra con le sue giocate. Il gol del sorpasso parte da una sua solita imbucata per Di Lorenzo (25' s.t.: posizione anomala in campo, subentra da esterno destro con compiti più difensivi e con l'obiettivo di chiudere maggiormente i corridoi centrali. Ha la buona occasione del ko sul finale ma la fallisce calciando largo).: gara dal doppio volto. Nel primo tempo tocca pochissimi palloni, ma nella ripresa è straripante, la difesa dell'Udinese non lo tiene mai. Di testa, in anticipo sul primo palo, segna in tutti i modi e trascina il Napoli con la doppietta ancora per la corsa scudetto.: non deve marcare per forza il tabellino per fare la differenza. È uno dei più pratici, trova spesso soluzioni vincenti e sfiora un gol di gran classe, ma Silvestri gli die di no (43' s.t.).: altra vittoria per il suo Napoli che aggancia momentaneamente il Milan in cima alla classifica. Nel primo tempo qualcosa non ha funzionato, mettere dentro Mertens alle spalle di Osimhen è stata la scelta vincente.