Meret 7: subito dopo pochi istanti, salva su Hojlund. Forse è il danese a graziarlo, ma lui risponde presente. Altra grande parata su Maehle nella ripresa.Di Lorenzo 6.5: copre quando serve, motore perpetuo.Kim 6: entra in maniera scomposta su Pasalic, giallo meritato. Maehle lo beffa in velocità e va in confusione, poi quando entra Zapata non gli lascia metri per colpire.Juan Jesus 6.5: si perde Hojlund dopo pochi istanti, l'attaccante dell'Atalanta non ne approfitta. Non è la sua migliore prestazione.Olivera 6: fatica ad entrare in partita. Ma ci mette la faccia, in tutti i sensi, sul possibile pareggio dell'Atalanta, mandando la palla sulla traversa.Anguissa 6.5: ingaggia diversi duelli con Maehle, spesso vincendoli. Ne perde uno all'inizio di ripresa che poteva costare caro ai partenopei.(48' s.t. Gaetano: sv)Lobotka 6: mette legna a centrocampo e non si ferma mai, Spalletti non può farne a meno.Zielinski 7.5: la palla che serve a Osimhen, per portarla in parità, è d'oro. Quando esce i suoi subiscono un po'.(18' s.t. Ndombele 6.5: sostanza e presenza, oltre che qualità).Lozano 6: Mariani lo grazia al 25', meritevole di giallo. Il meno attivo dei suoi.(18' s.t. Politano 6.5: entra e le cose sulla fascia cambiano).Osimhen 7.5: spazia subito tra le linee d'attacco, impegnando i centrali dell'Atalanta. Evidente il suo tocco di braccio che porta al rigore per la Dea. Si fa perdonare cinque minuti dopo, pareggiando di testa. Poi supera Demiral e serve a Elmas la palla del vantaggio.(75' s.t. Simeone 6: non è facile sostituire Osimhen, gli prendono subito le misure).Elmas 7: capitalizza il gran lavoro di Osimhen, superando Hateboer e Musso, realizzando il gol che decide la partita.(48' s.t. Zerbin: sv)All. Spalletti 6.5: lascia Osimhen in pasto a Demiral, il suo attaccante lo ripaga. Toglie Osimhen forse un po' troppo presto, i suoi subiscono nel finale ma la portano a casa.