Il Napoli rimonta contro l'Atalanta ed è in vantaggio a Bergamo per 1-2. Piotr Zielinski ha servito l'assist per il gol del momentaneo pareggio di Osimhen e lo stesso polacco ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo:



"In generale abbiamo fatto un buon primo tempo. Sappiamo bene quanto sia tosta qui, dobbiamo essere decisi e concreti nel secondi tempo per fare altri gol. Il nostro stile di gioco è attaccare, fare gol e vincere le partite".