: decisivo nell'1 contro 1 su Thorstvedt nel primo tempo, molto bravo sulle altre conclusioni pericolose del Sassuolo che arrivano specialmente dai piedi di Laurienté.: Laurienté è un cliente molto scomodo e l'arma migliore per affrontarlo è spingere e costringere il Sassuolo a non attaccare. La sua spinta diventa decisiva, infatti l'1-0 proviene da un suo cross (34' s.t.una discesa incredibile sul finale, sfiora un grande gol).: quando arriva in anticipo è entusiasmante e si accende il Maradona. In più bisogna aggiungere anche un gran lavoro in costruzione e infatti il primo gol del Napoli nasce da un suo lancio perfetto.: una sola disattenzione in partita che poteva costare un gol. Nel complesso è attento ad ogni principio di pericolo.: assist con il contagiri per il gol di Kvaratskhelia. Altra prova di grande qualità che sarebbe potuta essere arricchita da un gran gol nel primo tempo negato, però, da Consigli.: un rientro importantissimo e risposte buone in vista delle prossime gare (11' s.t.: si cala molto bene nel match e all'ora di gioco va vicino al gol).: ormai non fa più notizia l'estrema eleganza che ci mette in mezzo al campo. È il solito metronomo del Napoli e detta i tempi di gioco perfettamente (34' s.t.).: non è stato devastante come spesso è accaduto fino ad oggi però la qualità si vede ogni volta che entra in possesso del pallone (11' s.t.: entra bene, gestendo diversi palloni con qualità).: è tarantolato, in movimento per novanta minuti. Fa più volte sul fondo con facilità Rogerio a restare sempre basso ma svaria tanto anche trovando spazio centralmente.: sei gol nelle ultime quattro partite, da quando è rientrato dall'infortunio. Decisivo all'Olimpico con la Roma, devastante oggi con la prima tripletta in azzurro. Si porta a quota sette reti segnate, con Arnautovic è il capocannoniere del campionato.: due assist e un gol. È semplicemente decisivo, in ogni rete del Napoli c'è sempre lui. L'intesa con Osimhen è bellissima. Ha lasciato l'intero Maradona con il fiato sospeso nel secondo tempo quando è andato giù per un infortunio ma si è rialzato facendo esultare i 50 mila tifosi presenti (26' s.t.: una partita con un sapore speciale per lui che è nato e cresciuto con la maglia del Sassuolo addosso. Cerca il gol su punizione ma non ci riesce per poco).: tredici vittorie consecutive tra campionato e Champions. Non c'è mai stata partita oggi, il suo Napoli dà una sensazione si netta superiorità contro chiunque. In attesa di Torino-Milan, gli azzurri allungano a +6 sul secondo posto. Napoli-Sassuolo 3-0: bravo a dire di no sul tentativo di Mario Rui, ma ad un certo punto vede sbucare i giocatori del Napoli e i loro tentativi da qualsiasi parte e non riesce a evitare l'imbarcata.: nei limiti del possibile prova a tenere Kvaratskhelia su quella fascia. Il problema è che oggi sembra veramente impossibile.: si ritrova Osimhen ovunque, non riesce mai a fermarlo.quando prende posizione riesce anche a fare anche qualche buon intervento, però nel momento in cui Osimhen accelera non lo prende mai.: l'asse Lozano-Di Lorenzo lo tiene perennemente in difficoltà. Rapuano lo grazia nel primo tempo quando commette fallo di mano in area ma non lo punisce con l'assegnazione del calcio di rigore.: i suoi inserimenti sono sempre interessanti. Nel secondo tempo ha la chance proprio buttandosi dentro ma con poco spazio calcia di punta con Meret che gli dice di no (44' s.t.).: il centrocampo del Napoli lo sovrasta totalmente e gioca pochissimi palloni (35' s.t.).: si divora una grandissima occasione nel primo tempo quando si trova a tu per tu con Meret ma non riesce a battere il portiere avversario (20' s.t.: la gara ormai è compromessa, non ci si può aspettare granché).: mai pervenuto nei primi quarantacinque minuti di gioco, viene sostituito all'intervallo (1' s.t.prova a vivacizzare lì davanti il Sassuolo senza successo. Regala palla a Osimhen con un retropassaggio sciagurato al 77' che vale il poker napoletano.: parte bene con una buona occasione girandosi e sfiorando il palo sinistro di Meret. Dopodiché viene inghiottito dalla retroguardia napoletana (20' s.t.: praticamente nessun pallone giocabile nell'ultima mezz'ora).: è indubbiamente il giocatore più pericoloso del Sassuolo. Gli unici pericoli neroverdi nascono dalle sue iniziative sulla sinistra. Quando si sposta sulla fascia opposta crea di meno fino all'espulsione finale.: voleva un Sassuolo presuntuoso al Maradona ma non è bastato contro un Napoli troppo più forte. Il risultato è pesante però bisogna considerare anche la forza dell'avversario.