Monza-Napoli 2-0Napoli:: cerca di salvare in uscita bassa sul primo gol del Monza, ma non può nulla. Al 56' gran parata per evitare il 3-0.: poca roba quando c'è da spingere, Elmas non ha mai il terzino che sovrappone. Tra lui e Di Lorenzo oggi ci sono tante categorie di differenza (17' s.t.: si vede qualcosa di diverso in termini di proposta offensiva già da subito).: troppo facile da saltare e da imbucare sul gol dell'1-0 Monza. Difficoltà palese nell'affrontare la rapidità di Caprari e soprattutto Dany Mota.: soffre costantemente la fisicità di Petagna e, talvolta, gli inserimenti dei centrocampisti avversari.: più impreciso del solito e frettoloso in alcune scelte.: si vede in un'occasione, quando va a calciare nel primo tempo da dentro l’area ma Di Gregorio gli dice di no. Poi tante scelte sbagliate (18' s.t.: inizia alle spalle di Osimhen, poi dà una mano anche al centrocampo. Si butta dentro con giocate pulite e cerca il gol con qualche conclusione da fuori).: impreciso in una situazione a fine primo tempo, avrebbe potuto servire meglio Zerbin diretto in porta. Non la solita fluidità di manovra (35' s.t.).: oggi con la fascia di capitano vista l'assenza di Di Lorenzo. Quindici secondi e ha già la prima occasione del match. Si muove per tutto il campo ma senza essere deciso quando ce n'è bisogno.: non trova punti di riferimento, anche perché si trova spesso solo su quella fascia, non essendoci l'aiuto di Bereszynski. (17' s.t.: inizia a sprintare e sterzare, cosa che è mancata da quelle parti in partita. A volte, però, la scelta della giocata non è la migliore).: abbastanza solo nel primo tempo, ma quando gioca palla diventa un pericolo. Nella ripresa non si vede mai, ma rischia di guadagnare un rigore non assegnato da Cosso.: ha tanta voglia di mettersi in mostra ma non basta. Spesso appare disorientato (1' s.t.: con lui in campo cambia la musica, trova alcuni spunti illuminanti).: il suo Napoli è già campione d'Italia e decide di lanciare dal 1' Zerbin e Bereszynski. Risultati non all'altezza, così come la squadra in generale. Comprensibile la prestazione, il risultato, tutto: ormai lo scudetto è vinto e può capitare di perdere contro un Monza che fa una gran partita.