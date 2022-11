Napoli-Udinese 3-2: pronti, via e subito protagonista con un ottimo intervento sul tacco ravvicinato di Deulofeu. Letture sempre perfette in anticipo fuori e dentro l'area. Sui due gol subiti non ha colpe.: bello il duello con Pereyra, vinto nettamente dal capitano del Napoli. Maggior applicazione difensiva però quando c'è da spingere non si tira mai indietro e lo fa con efficacia.: qualche difficoltà nel duello fisico e di velocità con Beto viene fuori. Passano i minuti e prende le misure. Suo l'errore a pochi minuti dalla fine quando rimette in partita l'Udinese giocando palla con superficialità e regalandola a Samardzic.: spende un giallo nel primo tempo per spezzare una ripartenza avversaria e si fa bruciare dal tacco di Deulofeu all'inizio, fa poi buona guardia lì dietro senza sbavature (15' s.t.: non entra con grandissima concentrazione e non trova perfettamente le misure. Sul primo gol dell'Udinese si fa spostare con troppa facilità da Success).: solita grande corsa sulla fascia mancina. Quando combina con Zielinski ed Elmas sa rendersi pericoloso (1' s.t.: con la sua solita qualità gestisce i palloni nella costruzione dal basso).: strapotere fisico ma anche tecnico. Lì in mezzo quasi tutti i palloni sono suoi, quando poi parte palla al piede diventa decisivo come l'assist servito per il gol di Elmas.: esce spesso palla al piede con personalità senza sbagliare quasi mai. Nel finale cala e commette qualche imprecisione.: il suo gol è una vera perla quando sterza e mette nell'angolino un bellissimo destro a giro (22' s.t.: non dà una grossa mano in fase difensiva ma quando gestisce palla è difficilissimo toglierla): è in un ottimo momento, infatti è una spina nel fianco per l'Udinese su quella fascia. Devastante nella ripartenza con Osimhen alla mezz'ora quando poi va a servire l'assist per il gol di Zielinski (15' s.t.: qualche sgasata iniziale, da un suo cross insidioso nasce l'occasione di Elmas che sfiora la doppietta).: fa letteralmente ammattire Bijol. Gol da vero centravanti, il nono in questo campionato che lo conferma capocannoniere in Serie A.: riscattato il momento iniziale complicato, segna ancora. Dopo il gol vittoria di Bergamo, quello di oggi contro l'Udinese è bellissimo quando manda a vuoto Bijol con un dribbling in area, se la porta avanti con la suola e batte Silvestri.: undicesima vittoria e più undici sul Milan che insegue. Va alla sosta con un margine importantissimo, il sogno scudetto continua. L'assenza di Kvaratskhelia non si sente neanche questa volta e il merito è sicuramente anche suo. La sua squadra rischia qualcosa nel finale ma è stato fatto qualcosa di importantissimo nella prima ora di gioco che neanche una buona Udinese riesce a riagguantare.