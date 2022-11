Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga contro l’Udinese: "Penso che sia cambiata la nostra mentalità. Giochiamo come una famiglia, ogni giocatore vuole il massimo per la squadra e anche chi entra dalla panchina dà il massimo. Conta la squadra, non il singolo. Combattiamo per un unico obiettivo: se continuiamo così, tutto sarà più facile".