: l'unico intervento lo fa al 92' quando dice di no a Bajrami.: è davvero instancabile, sovrappone per 90 minuti senza fermarsi mai. Lo fa sempre con enorme pericolosità.: nel gioco aereo sono tutte sue. Si becca un giallo nella ripresa quando atterra Satriano in ripartenza.: soliti anticipi stampandosi addosso all'uomo, non dà mai spazio a Satriano.: lì dietro si lascia andare a qualche sbavatura, ma quando c'è da spingere lo fa con buona precisione.: a Bergamo era uomo ovunque, oggi è un po' più statico e fallisce anche una buona occasione spedendo il pallone alle stelle. Con il passare dei minuti, tuttavia, entra più nel vivo della gara giocando tanti palloni utili.: con l'uomo attaccato addosso non è facile ma quando si libera accelera sempre la manovra del Napoli (45' s.t.).: lanciato dal primo minuto al posto di Zielinski, ci mette qualità nelle giocate ed è bravo a verticalizzare più volte (19' s.t.: parte dalla panchina ma fa ugualmente la differenza. Segna un gol pesante, quello del 2-0 che chiude i conti con un bell'inserimento).: si passa quasi sempre dalle sue parti, cerca qualche guizzo e trova giocate interessanti quando viene dentro al campo ma di fronte a lui Parisi fa ottima guardia (19' s.t.: cambia la partita. Il rigore nasce da un suo cross teso insidioso e poi realizza lui stesso dal dischetto. Poi anche l'assist per il gol di Zielinski).: serata non semplice ma alla fine c'è sempre il suo zampino quando in un lampo prende il tempo a Marin che lo atterra in area e regala il rigore al Napoli (45' s.t.).: sono sue le due vere occasioni del Napoli nel primo tempo. In entrambi i casi non riesce a punire l'Empoli (19' s.t.: è sull'altra fascia che si decide la partita ma lui è bravo a dare fastidio a Stojanovic).: non è il Napoli più spettacolare ma sicuramente è tanto concreto. Segnano sia Lozano che Zielinski, i suoi cambi decidono la partita. La prossima vittima nel mirino è l'Udinese, per arrivare alla sosta con un distacco importante sulle inseguitrici.: più volte impreciso con i piedi, pronto quando arriva lo squillo di Raspadori nel primo tempo. Tocca il pallone ma non riesce a parare il suo terzo rigore del campionato.: quando Raspadori parte largo ne limita tanto le giocate, diverso il discorso quando l'ex Sassuolo stringe dentro al campo.: prova ricca d'attenzione e di fisicità non lasciano mai la profondità a Osimhen.: fin quando lavora dentro l'area riesce anche a fare bene, ma quando poi deve andare in anticipo lontano dalla zona sicura sbaglia. Infatti viene espulso per somma di ammonizioni: nel primo tempo commette fallo su Osimhen, nella ripresa su Lozano.: quanta personalità, non ha paura né di subire l'1 contro 1 né di portare palla e spingersi in avanti. Spende tante energie e ne risente quando subentra un freschissimo Lozano.: raddoppia con continuità e scherma gli inserimenti del Napoli (14' s.t.: poca roba lì in mezzo, si abbassa senza riceve).: commette una grossa ingenuità quando si fa soffiare palla da Osimhen in area atterrandolo e concedendo così il rigore che ha cambiato l'inerzia del match (40' s.t.).: quando ha spazio si butta dentro e crea fastidio al Napoli (28' s.t.: avrebbe potuto dare una mano in più abbassandosi sulla catena di sinistra con Di Lorenzo che si inseriva con una costanza impressionante).: osservato speciale del match, il Napoli lo segue con interesse. Oggi si mette a uomo su Lobotka riuscendo a limitarne i movimenti (28' s.t.: prova ad aiutare i compagni lavorando in interdizione. L'occasione sul finale di Bajrami nasce da un suo pallone conquistato a centrocampo).: svaria su tutto il fronte offensivo non dando punti di riferimento e rivelandosi insidioso.: troppo isolato lì davanti, viene schiacciato dalla potenza di Kim e Ostigard (14' s.t.: esce con buona qualità nel finale quando riparte e serve un bell'assist per Bajrami che però non riesce a battere Meret da buona posizione).: l'Empoli crolla solo nel finale, ma fa una bella figura al Maradona contro la prima in campionato e una delle più in forma d'Europa. Non piazza il pullman lì dietro e cerca anche di creare qualcosa però il divario tecnico è evidente.