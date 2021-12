Napoli-Empoli 0-1Napoli:: bravo a dire di no a Cutrone sullo 0-0, vede all'ultimo il colpo di nuca dello stesso attaccante avversario in occasione del gol vittoria.: fa il solito lavoro nella doppia fase, anche se forse non ha la solita intensità quando c'è da spingere.: attento e combattivo, guida la difesa senza sbavature.: ha qualche difficoltà quando Cutrone gli si butta alle spalle e lo perde più di una volta.: nel primo tempo dall'out mancino nascono situazioni interessanti soprattutto grazie alle sue spinte, cala un po' nella ripresa.: così non va, deve ritrovarsi il prima possibile perché non riesce a dare la giusta mano in mezzo al campo (18' s.t.: Spalletti ritrova una pedina fondamentale anche se ha bisogno della migliore condizione per tornare ai livelli pazzeschi mostrati prima dell'infortunio. Sfortunato in occasione del gol dell'Empoli dato che una sua deviazione fa carambolare il pallone sulla nuca di Cutrone).: inizia bene con una buona corsa e i suoi soliti inserimenti nonostante si trovi nei due del centrocampo. È costretto a dare forfait prima del tempo per un problema respiratorio (22' p.t.: continua il momento no. Sbaglia tanto anche tecnicamente, cosa non da lui. Non è sereno e si vede, anche se ha l'attenuante del rientro post infortunio).: ha buoni spunti sulla destra, ma non basta perché deve fare i conti un un gran Parisi (18' s.t.: ha voglia di fare e si accende subito partendo dalla destra. Prova a scaldare il sinistro ma Vicario è sempre attento a dirgli di no).: il più vivo in casa Napoli, ci mette la sua solita imprevedibilità per creare tanto. Eccede, però, in personalismi che non portano a nulla di concreto.: dopo la doppietta in Europa League prova a dare continuità realizzativa ma la traversa gli dice di no nel primo tempo. Si sposta nei due di centrocampo non essendo proprio a suo agio ma viene comunque fuori con rapidità. A pochi minuti dalla fine resta giù in un duro scontro con Parisi ed è costretto ad uscire (42' s.t.).: è una serata no, non trova spazi e viene ingabbiato dalla difesa dell'Empoli. Ha un solo guizzo che spaventa Vicario nel primo tempo (18' s.t.: entra da subito in partita e va anche vicino al gol girandosi bene e calciando dal limite, ma il palo gli nega la gioia personale).: un brutto Napoli sbatte contro un bell'Empoli. La squadra è stanca dopo le fatiche europee e ne risente per i tanti infortuni. Bisogna ripartire da San Siro e battere il Milan tra sette giorni per uscire da questo momento difficile.