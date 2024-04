Napoli, le pagelle di CM: Politano illude, parate e pasticci di Meret. Osimhen segna ma sbaglia

: decisivo neutralizzando il rigore calciato da Soulé, andando addirittura a bloccarlo. Combina un pasticcio, però, regalando di fatto l'1-1 al Frosinone.: si propone spesso in avanti diventando una buona risorsa. Ogni tanto emerge la fisiologica stanchezza in lui.: sbaglia in occasione del rigore del Frosinone prima nel movimento difensivo e poi atterrando Cheddira. Perde ancora Cheddira sul 2-2.: chiamato in causa al posto dell'infortunato Juan Jesus. Lascia a desiderare in impostazione e sul rigore causato da Rrahmani non tiene benissimo la linea difensiva.

: la catena di sinistra oggi funziona meno. Lavora più di palleggio che di spinta. Nel finale è costretto a spendere il secondo giallo per l'espulsione perché: alterna momenti in cui gioca con la testa troppo bassa rallentando l'azione ad altri in cui trova buone giocate (40' s.t.).: la gestione dei tempi è tutta sua, le azioni del Napoli passano sempre per i suoi piedi. Bravo anche in interdizione.: ci si aspetta di vederlo nel vivo del gioco ed è ciò che ha fatto anche oggi, dopo le buone prove contro Atalanta e Monza. Sfiora anche il gol sul finale di primo tempo mettendo a sedere un difensore ma non batte Turati. Cala poi di ritmo e viene sostituito (32' s.t.: prima da mezzala, poi nella coppia di centrocampisti. Prova a dare una mano come può).

: dopo l'eurogol di Monza si ripete con un bellissimo mancino a giro che dopo un quarto d'ora sblocca la partita. Si vede anche in copertura con efficacia fino a quando, per un problema fisico, è costretto a lasciare il campo (32' s.t.: entra con troppa leggerezza e tiene pochissimi palloni).: è affamato ed è su tutti i palloni. Però è impreciso quando al 20' sfrutta un errore di Romagnoli ma sbaglia a tu per tu con Turati calciando largo. Flirta con il gol più volte fino a quando non lo trova da vero opportunista deviando in rete una conclusione di Kvaratskhelia.

: gioca pochi palloni rispetto a come è abituato a fare. Prova a muoversi più dentro al campo con il passare dei minuti per entrare dentro al gioco e ci riesce.: il suo Napoli comincia anche bene schiacciando il Frosinone. Però non chiude e concede tanto, troppo come al solito. Alla fine è 2-2, un pareggio che può complicare anche il cammino verso la zona Europa League.