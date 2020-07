GENOA-NAPOLI 1-2



Meret 6,5: provvidenziale al 35’ quando a mano aperta e con l’aiuto del palo chiude la porta in faccia a Cassata. Incolpevole sulla testata di Goldaniga.



Hysaj 6: il Genoa dalla sua parte non affonda mai. Resta da capire se più per merito suo o per demerito degli avversari.



Maksimovic 5: rischia tantissimo in più di un’occasione regalando spesso palla agli avanti rossoblù che per sua fortuna non ne approfittano. Nel complesso una prova con troppe sbavature.



Manolas 5,5: un po’ meglio del suo collega di reparto. Ma non troppo. Se il Genoa non fa male non è certo per merito suo.



Mario Rui 6: prova di ordinaria amministrazione per l’esterno portoghese, sempre sicuro nelle chiusure e puntuale nel ribaltare il gioco.



Ruiz 7: si interscambia con Politano fungendo alternativamente da ala e da mezzala, mandando ai matti i difensori e i mediani genoani. Stupenda l’intuizione con la quale spiana la via del gol a Lozano.

(dal 42’ st Allan SV)



Lobotka 6,5: l’alter ego di Zielinski non fa rimpiangere il connazionale. Lucido e aggressivo al punto giusto. Tenta anche la conclusione personale, senza troppa fortuna.



Elmas 6,5: inizia con l’acceleratore a tavoletta ma il var prima e Perin dopo gli negano la gioia davanti all’idolo Pandev. Prova allora a vestire i panni dell’assist-man, non trovando adeguata sponda nei compagni.

(dal 37' st Zielinski SV)

Politano 5,5: se ha un difetto è la timidezza. Quando spinge sull’acceleratore per il Genoa son dolori. Ma lui, forse in vena di buonismi, limita le incursioni allo stretto indispensabile.

(dal 19’ st Lozano 7: gli bastano meno di 120 secondi per lasciare il suo segno sulla gara. Poi campa di rendita ma visto il risultato gli va bene così).



Mertens 6,5: scalda le mani a Perin due volte nella prima mezzora. Prove generali per il colpo vincente che scocca al 45’. Si eclissa dopo l’intervallo e infatti Gattuso lo richiama accanto a sè.

(dal 19’ st Milik 6: sgomita tra Zapata e Goldaniga senza creare problemi a Perin ma contribuendo ad alzare il baricentro azzurro).



Insigne 7: tanto sacrificio, qualche colpo ad effetto e l’assist che permette a Mertens di sbloccare il risultato. Poco fumo, molto arrosto.

(dal 37’ st Younes SV)



All. G. Gattuso 6,5: alla faccia del turn-over preannunciato mette in campo la migliore formazione possibile o quasi. E il risultato gli dà ragione. Schiaccia il Genoa nella sua metà campo e soprattutto nel primo tempo lo asfissia con un possesso palla esasperato. Nella ripresa ha il merito di reagire al pareggio azzeccando la carta Lozano.