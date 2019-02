Meret 6.5: un paio di interventi che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, in una gara tranquilla e ben gestita. Alla mezz'ora esce perfettamente su Quagliarella.



Hysaj 6: non spinge come Mario Rui non avendone la tecnica in corsa. Attento in fase difensiva, poche gli errori in fase di impostazione. Si prende gli applausi del San Paolo per un tunnel su Saponara



Maksimovic 6: una sbavatura in avvio, un'altra nella ripresa. Si fa guidare, però, da Koulibaly e mette a referto alcuni buoni interventi



Koulibaly 7: l'elemento in più in fase offensiva, crea superiorità con le costanti sgroppate, creando un plus sulla corsia mancina non previsto dalla difesa doriana. Una chiusura nel primo tempo e due nella ripresa lasciano inalterato lo status di miglior difensore del campionato per distacco. Avrebbe meritato il gol al 25' della ripresa dopo un'azione travolgente



Mario Rui 6.5: decisivo al 18' su Defrel lanciato a rete. Un anticipo a stringere verso l'area che impedisce il tiro all'attaccante doriano. Al 39' è un super-intervento di Audero ad impedirgli di esultare. Nella ripresa continua a proporsi con qualità, mettendo al centro diversi palloni interessanti, creando costanti problemi a Bereszynski



Callejon 7: sua la prima occasione del Napoli: ma il suo sinistro a giro termina di poco alto. Diventa, poi, assist-man: prima per Milik, poi meravigliosamente per Insigne sforna i palloni che mettono in ghiaccio la partita Allan 6: passi in avanti molto sensibili rispetto a Milano. Presto per dire se le sirene parigine si siano affievolite, ma il percorso sulla via del recupero sembra esser stato intrapreso. Mancano un paio di chiusure in avvio di ripresa.



Hamsik 7.5: le voci di mercato non lo distraggono, anzi. Pressione sul portatore, verticalizzazioni e cambi di fronte: parte benissimo il capitano. Poi, squarcia la sera del San Paolo con un'apertura pazzesca per Callejon sul gol del vantaggio del Napoli. Continua una gara di gran livello, creando gli spazi da regista di alto profilo. Esce tra l'ovazione del San Paolo (dal 29' st Diawara 6: entra bene nel match, qualche buona verticalizzazione)



Zielinski 6.5: interpreta con intelligenza il ruolo di esterno. Non cerca la corsa lunga, ma apre gli spazi e convergendo al centro cerca la conclusione o l'imbucata. Scema il rendimento nella ripresa, complice una gara diversa in impostazione da parte della squadra



Insigne 7: palla in verticale prima, conclusione pericolosa poco dopo. Nel primo quarto d'ora sono le sue giocate ad accendere il Napoli. Si prende la scena, poi, a colpi di giocata e nell'intesa con Callejon che, con un diagonale perfetto, chiude virtualmente il match. (dal 38' st Verdi 6.5: merita pagella e giudizio per la fredezza nel calciare il penalty del 3 a 0, ma anche per qualche buona iniziativa)



Milik 6.5: quasi anonimo fino al minuto 25: poi, si fa trovare pronto a metterla dentro sul tocco di Callejon. Avrebbe potuto fare di più su qualche altra imbeccata da parte dei compagni soprattutto nella ripresa in due circostanze, ma si muove bene e merita ampia la sufficienza (dal 45' st Ounas sv)



All. Ancelotti 6.5: dopo gli esperimenti San Siro, cambia registro. Trova una squadra compatta, quella titolare, che trova le misure per far girare rapidamente il pallone. Farebbe bene ad opporsi con fermezza ad ogni possibilità di addio di Hamsik.