Napoli-Verona 2-0



Meret 7: semplicemente miracoloso in tre circostanze poco dopo il quarto d'ora, quando salva il Napoli apre una voragine sulla sua destra. Si ripete poco dopo, sempre per uno svarione sulla destra di Zaccagni



Malcuit 5.5: fase offensiva sufficiente, fase difensiva disastrosa: dal suo lato Zaccagni e Lazovic fanno ciò che vogliono, sbaglia i tempi degli interventi e finisce anche in confusione. Migliora la sua pagella con il lancio a Callejon che vale l'inizio azione del vantaggio partenopeo



Manolas 6.5: difficile trovare una sbavatura in una gara precisa, non sbaglia mail il tempo dell'uscita e dell'anticipo



Koulibaly 6.5: si prende un'ammonizione dopo quattro minuti per fallo su Faraoni, dovendo fermare lo scaligero in campo aperto. Poi, sciorina sicurezza, nonostante un Hellas che crea molto più di un problema alla retroguardia



Di Lorenzo 6.5: dirottato a sinistra per la prima volta in avvio di partita, disputa una gara ordinata dal punto di vista difensivo e creando anche due ottime occasioni, una di testa ed una col destro. Alla mezz'ora della ripresa salva da pochi metri quello che sarebbe stato il gol del Verona per dimezzare lo svantaggio



Callejon 6.5: si propone con continuità nel ruolo di esterno alto, non da il solito contributo in fase di non possesso ma diventa determinante nell'azione del gol del vantaggio. Tutto spostato a sinistra, riesce a servire rapidamente Fabian, lasciando alle spalle di Milik la linea difensiva dell'Hellas



Allan 7: gara importante di lotta e di governo. Fa il play, lasciando a Fabian più libertà per incidere negli 30-40 metri, riesce a chiudere tanti spazi in una partita giocata molto a campo largo.



Fabian 7: uomo chiave della manovra offensiva. Alza il baricentro, gioca da trequartista aggiunto, una sorta di vertice alto della mediana, scambiando con continuità con Insigne e diventando determinante con l'assist a Callejon



Insigne 7: assist a Milik per il 2-0, una serie di giocate che strappano applausi ripetuti e convinti al San Paolo. Se Verona era un test per verificare la sua risposta dopo tre settimane di rumors, dichiarazioni ed indiscrezioni, la risposta è stata da top player (dal 32' st Mertens sv):



Milik 7.5: era rimasto a secco con in stagione finora. In pochi giorni ritrova il gol in Nazionale, con una perla deliziosa, e dimostra tutti i suoi progressi con la doppietta che decide il match. Due gol da attaccante d'area, anticipando il marcatore, sfruttando fisico e rapidità (dal 35' st Llorente sv)



Younes 6: non esaltante la partita di chi veniva indicato come in gran forma. Qualche spunto positivo, ma non è un fattore importante nel match (dal 20' st Zielinski 6.5: entra con un paio di giocate di sostanza, la stessa che da alla fase difensiva)



All. Ancelotti 6.5: il Napoli torna a vincere, non subisce reti e ritrova Insigne e Milik. Una serata da note positive dalla quale ripartire