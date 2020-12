Napoli-Sampdoria 2-1NAPOLI:: mostra più volte qualche insicurezza di troppo.: ha bisogno di riposare, troppe disattenzioni nelle ultime partite. Sul gol della Sampdoria tiene male la linea difensiva con Jankto che si inserisce e trova il gol. Nel secondo tempo, però, migliora con tutta la squadra.: sempre dinamico, nel secondo tempo cresce il Napoli e aumenta il suo agonismo riuscendo a trovare buone letture e anticipi tempestivi.: gli manca l'aggressività. Specialmente nel primo tempo c'è troppa distanza tra lui e l'avversario di turno.: è ancora lontano il miglior Ghoulam, lo si nota soprattutto dai recuperi, dato che ci mette veramente troppo a recuperare la posizione ogni volta (14' s.t.: con il suo ingresso il Napoli ha una marcia in più. Il portoghese ha tutt'altro passo e Insigne può sfruttare la superiorità numerica sulla fascia).: male in entrambe le fasi, è troppo lento e gioca pochissimi palloni (1' s.t.: mancava il peso offensivo e lui ha avvantaggiato il Napoli proprio sotto questo aspetto. Trova un gol importantissimo, quello del sorpasso).: non ripete le ultime buone prestazioni, oggi è lento nel far girare il pallone e non garantisce il solito filtro davanti la difesa (14' s.t.: più sostanza, più presenza con lui in mezzo al campo).: primo tempo veramente sottotono. Ad inizio ripresa Gattuso lo sostituisce per rialzare la gara (1' s.t.: ha cambiato volto al match. Su quella fascia ha messo il turbo, saltando sistematicamente l'uomo. Trova gol e assist che ribaltano la gara).: sempre prezioso il suo contributo tecnico. Cerca la rete più volte con il tiro da fuori, ma non la trova (31' s.t.: dopo il vantaggio Gattuso lo butta nella mischia per avere più corsa e sostanza in mezzo al campo e lui risponde presente).: primo tempo un po' al di sotto, ma con i cambi ha maggior libertà e tutte le azioni passano per i suoi piedi.: si muove tanto sul fronte offensivo e nella ripresa regala l'assist a Lozano con un cross al bacio.: quello del primo tempo è stato probabilmente il peggior Napoli della stagione, ma ha prontezza nel cambiare ad inizio ripresa così da poter ribaltare la partita.