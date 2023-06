Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia.

RG pic.twitter.com/II8pQ3AgCF — Rudi Garcia (@RudiGarcia) June 15, 2023

Rudiè da poche ore il nuovo allenatore del. Il tecnico francese ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tecnico dei partenopei sui social:Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare