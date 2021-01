Questa sera il Napoli affronterà lo Spezia per i quarti di finale di Coppa Italia. C'è un'aria tesa tra gli azzurri per gli ultimi risultati non proprio positivi. Gattuso e i suoi giocatori vorranno riscattare la brutta sconfitta di domenica contro il Verona anche per superare il turno e approdare in semifinale per giocarsela con l'Atalanta.



Tra i pali continua l'alternanza, spazio a Meret. Difesa a 4 con Mario Rui che ritrova il posto sull'out mancino, mentre Hysaj torna nel suo ruolo originale, ovvero quello di terzino destro. Coppia titolare composta da Manolas di fianco a Koulibaly. La novità tattica è il ritorno al 4-3-3, con Zielinski che agirà da mezzala per rinforzare il centrocampo con Elmas e Demme. Con Mertens e Osimhen ancora non pronti per partire dal 1' e Petagna che ha svolto parte dell'allenamento di ieri individualmente, toccherà a Lozano fare l'attaccante, come accaduto proprio contro lo Spezia in campionato. Sulle fasce Insigne e Politano.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.