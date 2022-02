Mancano poche ore al fischio d'inizio tra Lazio e Napoli, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A. Match delicato per entrambe le squadre, soprattutto per i partenopei che hanno bisogno di un successo per raggiungere la vetta della classifica.



Spalletti dovrà rinunciare agli infortunati Tuanzebe, Malcuit, Anguissa e Lozano. Rientra Lobotka, che però partirà dalla panchina per essere al 100% in vista del Milan. Cambio modulo per il Napoli: dal 4-2-3-1 al 4-3-3 per fare qualcosa in più a centrocampo, dato che nelle ultime uscite non c'è stato l'apporto sperato in mediana.Tra i pali nuovamente spazio a Ospina. Difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Koulibaly in mezzo. Nel centrocampo a tre sarà Demme il vertice basso, ai suoi lati Fabián Ruiz e Zielinski pronti per inventare e proporsi in avanti. Nel tridente ci sarà Osimhen, torna Politano titolare sull'out di destra e Insigne agirà sul versante opposto. Elmas, Mertens, Ounas e Petagna le armi offensive possibili a gara in corso.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.