Dopo la vittoria contro la Salernitana e due giorni di riposo, torna in campo il Napoli. Ecco il report dell'allenamento mattutino a Castel Volturno della squadra di Luciano Spalletti:



La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra e lavoro di potenza aerobica in campo. Successivamente partita a tema e combinazioni di gioco con conclusioni in porta. Kvaratskhelia ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra e successivamente lavoro atletico individuale in campo. Juan Jesus ha svolto l'intera seduta con il gruppo.