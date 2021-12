Tra due giorni il Napoli affronterà il Milan a San Siro in vista della diciottesima giornata di Serie A. Ecco il report dell'allenamento di oggi a Castel Volturno, con le ultime sugli infortunati:



"Dopo una prima fase di attivazione torello e possesso palla la squadra ha svolto esercizi su calci piazzati e lavoro tattico. Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Fabian e Koulibaly terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo. Mario Rui e Lobotka hanno svolto l’intera seduta in gruppo".