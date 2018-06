Simone Verdi sta per diventare ufficialmente un giocatore del Napoli: 25 milioni di euro per il Bologna, dopo una trattativa durata praticamente sei mesi, ma il trequartista classe '92 sarà il primo rinforzo ufficiale per il nuovo corso partenopeo di Carlo Ancelotti. Arrivo decisivo, quello dell'ex allenatore del Milan, per il sì definitivo del giocatore: Verdi (foto GianlucaDiMarzio.com) è appena giunto a Villa Stuart, a Roma, dove sta per effettuare le visite mediche. Se tutto andrà secondo i piani, sarà poi annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis, tra oggi e domani.