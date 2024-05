Napoli-Lecce: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Napoli-Lecce sarà uno dei match della 38ª giornata di Serie A. Fischio d'inizio in programma domenica 26 maggio alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta., con l'ultima spiaggia per sperare nell'accesso alla prossima Conference League. Dipenderà anche dal Torino, impegnato contro l'Atalanta, che oggi è un punto davanti al Napoli.

- Diverse assenze e incertezze in casa Napoli. Su tutte quella di, alle prese con i postumi di un affaticamento muscolare accusato quasi due settimane fa. Oggi ha lavorato a parte e potrebbe essere convocato, partendo però dalla panchina., con Ostigard e Olivera che andranno a prendersi i posti tra i titolari. Zielinski è l'ultimo degli indisponibili e per lui sarà la gara in cui saluterà i suoi tifosi al Maradona. Dermaku, Banda, Kaba e Sansone out per Gotti.

- Napoli-Lecce, calcio d'inizio alle ore 18:00 di domenica 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona,. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca di Napoli-Roma su DAZN sarà affidata a Alberto Santi col commento tecnico di Valon Behrami.

LE PROBABILI FORMAZIONINAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.: Calzona.LECCE (4-4-1-1): Brancolini; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Oudin, Piccoli.: Baroni.