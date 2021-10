Questa sera ilaffronterà ilin vista della terza giornata di Europa League. Gli azzurri hanno bisogno di trovare la prima vittoria in seguito ad un pareggio ed una sconfitta. Un risultato negativo pregiudicherebbe in maniera importante il passaggio del turno.- Spalletti lo sa bene e lo ha sottolineato più volte ieri in conferenza stampa dando un indizio tattico per il match: servirà giocare nello stretto, con velocità, per scardinare una difesa chiusa come quella polacca. Non saranno del match(che recupererà domenica contro la Roma),, infortunati. Out ancheche non sono in lista UEFA. Spalletti potrebbe cambiare sette giocatori rispetto all'undici titolare che ha affrontato il Torino. A partire dal portiere, con una nuova chance a. In difesa dovrebbe esserci nuovamente spazio perin coppia con, mentre sulle fasce. Quest'ultimo prende il posto dello squalificato Mario Rui ed è in vantaggio sul classe 2000 Zanoli. A centrocampo rifiaterà Anguissa, al cui posto giocherà. A completare il reparto ci sarannoed. Nel tridente offensivo dentro due novità rispetto a domenica. Si tratta dial posto di Politano e(l'ultima volta il 22 aprile contro la Lazio). Dall'out mancino il solito, alla ricerca del primo gol su azione e di una maggior serenità dopo gli errori dal dischetto.- I polacchi arrivano come la sorpresa di questo girone, dato che attualmente occupano laa punteggio pieno (due vittorie su due contro Spartak Mosca e Leicester, entrambe per 1-0). Allo stesso tempo, però, ilin campionato vive un bruttissimo momento: reduce da tre sconfitte di fila è quartultimo, due punti sopra la zona retrocessione. Nell'undici iniziale non ci dovrebbero essere grosse sorprese per la squadra allenata da Michniewicz, che si affida spesso al 3-5-2. Tra i pali sicuramente mancherà Boruc (ex Fiorentina), al cui posto giocherà. Difesa a tre conSugli esterni spazio a, mentre in mezzo al campo si muoverannoCoppia d'attacco composta dain supporto della prima punta(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti(3-5-2): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Josue, Mladenovic; Luquinhas, Emreli. All. Michniewicz