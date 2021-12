Napoli-Leicester 3-2Napoli:: dopo la gran parata in avvio arrivano i due gol sugli sviluppi di calci piazzati per il Leicester. Nulla può sul primo, in occasione del secondo forse avrebbe potuto fare qualcosa in più.: sempre il primo quando c'è da combattere. Commette un errore regalando palla a Maddison che però sbaglia clamorosamente. Suo, tuttavia, l'assist del 3-2. Nel finale si disimpegna molto: a volte irruento però tutto sommato efficace e attento lì dietro. Vardy viene praticamente annullato: bravo a leggere in anticipo le situazioni, si dimostra assolutamente all'altezza.: salvataggio importantissimo a inizio partita, continua disputando un'ottima prestazione in entrambe le fasi.: gli manca ancora il passo migliore e si vede. Nel primo tempo affanna per cercare di stare dietro agli avversari e non fa filtro davanti la difesa, sbaglia anche in occasione del 2-2 non andando a chiudere su Dewsbury-Hall. Cresce nella ripresa migliorando in fase di interdizione (33' s.t.: ci mette grinta e carattere, chiude i pericoli che arrivano dalle sue parti, soprattutto con il gioco aereo).: in occasione del 2-0 viene fuori con una giocata strepitosa che apre il campo a Petagna. Finalmente sta trovando la giusta continuità esprimendo sempre le sue grandi qualità.: gioca praticamente solo il primo tempo a causa dell'infortunio che lo costringe ad uscire dal campo. Mai nel vivo del gioco, non è riuscito ad avere nessun guizzo (45' p.t.: non è un esterno alto di natura ma si adatta e fa la sua partita con la solita corsa e fisicità. Nel finale ha l'occasione di chiudere il risultato sul 4-2 però Schmeichel riesce a salvare).: sblocca la gara dopo pochissimi minuti con uno dei suoi soliti guizzi nello stretto. Ha dei numeri importanti e lo dimostra (18' s.t.: non ha tanti palloni giocabili, si abbassa per dare una mano tra centrocampo e attacco. Serve comunque un assist splendido a Malcuit che però non riesce a segnare).: in Europa indossa l'abito da goleador, stasera realizza una doppietta decisiva portando il Napoli ai sedicesimi.: partenza sottotono poi cresce tanto e fa il vero centravanti fisico che fa salire la squadra. Serve anche l'assist per il 2-0 di Elmas.: nonostante le assenze il Napoli c'è. Con gli uomini contati il Napoli rifila 3 gol al Leicester esprimendo anche un calcio pulito e concreto centrando i sedicesimi di finale di Europa League.Leicester:: a pochi minuti dalla fine salva il risultato negando a Malcuit il 4-2 con un bel gesto istintivo dando ancora speranza al Leicester. Non ha colpe sui gol napoletani.: va a vuoto sul 3-2 azzurro favorendo Elmas che controlla e segna il gol qualificazione.: in occasione dell'1-0 scappa indietro abbandonando Petagna e lasciandogli spazio per girarsi. Suo il gol che riapre le speranze del Leicester ma non benissimo nel tenere la linea difensiva.: combatte lì dietro, ci mette foga agonistica ma nel secondo tempo va in evidente difficoltà su Petagna.: malissimo in occasione del raddoppio azzurro, tiene in gioco Petagna restando molto basso. Su quella fascia non spinge creando poco e niente.: ci mette sostanza in mezzo al campo però non è abbastanza, il Napoli riesce a rompere diverse volte il muro in mediana.: perde un pallone sanguinoso dopo 4' di gioco e da lì nasce il gol del vantaggio del Napoli. Dopo quell'errore non viene fuori (32' s.t.: il suo ingresso dà maggior corsa al centrocampo del Leicester).: è il primo a creare scompiglio nella difesa del Napoli con un'accelerazione da centrocampo sulla fascia dopo pochi minuti. Segna un gran gol da fuori e continua a rendersi pericoloso (44' s.t.).: qualità importanti, dai suoi piedi e dalle sue intuizioni nascono le occasioni del Leicester. Ha però la colpa di sbagliare un gol clamoroso a tu per tu con Meret sul 3-2.: tenta qualche spunto ma non è incisivo, contro Di Lorenzo passa poco (26' s.t.: il suo ingresso porta qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo. Si trova a lavorare in zona assist, difficile sfondare il muro azzurro).: serata da dimenticare, viene annullato da Rrahmani e Juan Jesus.: con due risultati su tre crolla rovinosamente al Maradona uscendo dall'Europa League. Il Leicester ha creato poco questa sera, gli unici pericoli sono nati da calcio piazzato.