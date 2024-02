Napoli, l’ennesimo stop allontana la Champions: si impennano le quote per un arrivo in top 4

Il Napoli cade ancora in trasferta e fa un pesante passo indietro nella corsa a un posto in Champions League. Secondo i betting analyst, un arrivo in top-4 per i campioni d’Italia in carica si gioca tra 5 e 5,50, in netto rialzo rispetto alla quota di 3,75 che si giocava appena pochi giorni fa. Le quattro vittorie consecutive, invece, consolidano la posizione dell’Atalanta, che vede il ritorno in Champions tra 1,83 e 2, mentre il sogno del Bologna si gioca tra 10 e 11. Lo stop contro l’Inter rallenta la Roma anche nella corsa al quarto posto, che si gioca ora tra 4 e 4,50, contro il 3,75 della scorsa settimana. Un po' più staccate, ma ancora in corsa in quota, anche la Lazio e la Fiorentina, proposte rispettivamente a 6 e 9.