La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa Leno-Napoli: "Con lui l’accordo è stato trovato sulla base di un quadriennale da 1,5 milioni di euro con l’aggiunta di alcuni bonus legati ai risultati. Leno s’è detto onorato e entusiasta della sua nuova probabile destinazione, rivelando quanto gli piaccia il calcio italiano, soprattutto la serie A. Il nodo da sciogliere riguarda l’intesa col Bayer Leverkusen. La prima richiesta è stata di 25 milioni, una cifra che il diesse non ha nemmeno considerato, rigettandola con un’offerta sotto i 20 milioni. Dopo qualche momento di gelo, le parti hanno ripreso a trattare e non è escluso che l’operazione si possa concludere nel volgere di qualche giorno: De Laurentiis è pronto a investire dai 15 ai 18 milioni di euro per ingaggiare il portiere"